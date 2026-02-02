JPMORGAN stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Das Großreinemachen der Italiener mit dem Bericht zum vierten Quartal sei zwar eine negative Überraschung, schrieb Delphine Lee am Montag. Sie hätten aber gleichwohl die Gewinnerwartungen erfüllt. Die Anleger dürften zudem die Signale hinsichtlich der Kostenentwicklung begrüßen./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 5,871EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: INTESA SANPAOLO S.P.A.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 6,90

Kursziel alt: 6,90

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

