JPMORGAN stuft INTESA SANPAOLO S.P.A. auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Intesa Sanpaolo auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Das Großreinemachen der Italiener mit dem Bericht zum vierten Quartal sei zwar eine negative Überraschung, schrieb Delphine Lee am Montag. Sie hätten aber gleichwohl die Gewinnerwartungen erfüllt. Die Anleger dürften zudem die Signale hinsichtlich der Kostenentwicklung begrüßen./rob/ag/mis
Die Intesa Sanpaolo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 5,871EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.
