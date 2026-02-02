GOLDMAN SACHS stuft BAYER AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Bayer von 42,50 auf 54,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien bleiben zudem auf der europäischen Empfehlungsliste "Conviction List - Directors Cut" von Goldman. Analyst James Quigley sieht vor der höchstrichterlichen US-Entscheidung eines Glyphosat-Rechtsstreits ein günstiges Chance-Risiko-Verhältnis. Er sieht die Leverkusener kurz davor, das Thema endlich vom Tisch zu bekommen. Daneben besserten sich die Aussichten im Pharmabereich./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 22:04 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 44,18EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 54,50

Kursziel alt: 42,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



