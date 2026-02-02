GOLDMAN SACHS stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 53,50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi sieht auch nach dem rasanten Kursanstieg noch Potenzial. Weiterer Strombedarf und der Boost durch KI-Rechenzentren dürften die Gewinne der Essener über die Markterwartungen treiben, schrieb er am Montag. Im Optimalfall hält sogar einen Aktienkurs von 72 Euro fundamental für möglich./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 06:02 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 53,60EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 10:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alberto Gandolfi

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 53,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

