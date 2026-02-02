GOLDMAN SACHS stuft NOKIA auf 'Sell'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 3,30 auf 3,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Finnen machten im Bereich Optical Networks weiter Fortschritte, müssten allerdings auch weiterhin viel investieren, schrieb Alexander Duval am Freitagabend./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 5,368EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Alexander Duval
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 3,50
Kursziel alt: 3,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Alexander Duval
Analysiertes Unternehmen: NOKIA
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 3,50
Kursziel alt: 3,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte