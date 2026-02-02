GOLDMAN SACHS stuft NOKIA auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nokia von 3,30 auf 3,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Finnen machten im Bereich Optical Networks weiter Fortschritte, müssten allerdings auch weiterhin viel investieren, schrieb Alexander Duval am Freitagabend./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 5,368EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 10:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Alexander Duval

Analysiertes Unternehmen: NOKIA

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 3,50

Kursziel alt: 3,30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



