Razzia bei mutmaßlichem Beschaffungs-Netzwerk für Russland
Für Sie zusammengefasst
- Fünf Verdächtige eines Beschaffungs-Netzwerks festgenommen.
- Güter über Scheinfirma nach Russland exportiert.
- Ziel: Umgehung von EU-Embargo-Bestimmungen.
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
KARLSRUHE/LÜBECK (dpa-AFX) - Die Bundesanwaltschaft hat fünf mutmaßliche Mitglieder eines Beschaffungs-Netzwerks für die russische Industrie festnehmen lassen. Sie sollen unter anderem über eine Scheinfirma Güter besorgt und nach Russland exportiert haben, um Embargo-Bestimmungen der Europäischen Union zu umgehen. In mehreren Bundesländern fanden Durchsuchungen statt./jml/DP/mis
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen