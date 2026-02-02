BARCLAYS stuft DHL Group auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Equal Weight" belassen. Für das vierte Quartal liegt Marco Limite mit seinen Schätzungen etwas über den Markterwartungen und für 2026 im Rahmen dieser. Kostensenkungen blieben im Fokus bei gedämpfter Konjunktur, die 2026 leicht enttäuschen könnten. Es gebe aber auch Argumente für die Bullen: So habe der Logistiker einen verstärkten Fokus auf kostenbewusstes Wachstum. Die Jahreshauptversammlung könnte zudem zu einer Neubewertung führen, hieß es in der Barclays-Einschätzung vom Freitag./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,28 % und einem Kurs von 47,34EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Marco Limite

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

