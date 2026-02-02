Krypto-Crash erschüttert BitMine und Strategy

Der jüngste Abverkauf am Krypto-Markt trifft börsennotierte Unternehmen mit aggressiven Krypto-Bilanzstrategien mit voller Wucht. Besonders stark betroffen ist BitMine Immersion Technologies , das angesichts des Ether-Einbruchs auf unrealisierten Verlusten in Milliardenhöhe sitzt. Auch Strategy , der weltweit größte börsennotierte Bitcoin-Halter, gerät erneut unter Druck, während der Bitcoin-Preis deutlich nachgibt.

BitMine verzeichnet nach jüngsten Zukäufen einen massiven Wertverlust auf seine Ether-Bestände. Nach der Akquisition von weiteren 40.302 Ether in der vergangenen Woche erhöhte sich der Gesamtbestand auf mehr als 4,24 Millionen ETH.

Laut Daten der Marktanalyseplattform Dropstab belaufen sich die unrealisierten Verluste inzwischen auf über 6 Milliarden US-Dollar. Auf Basis der aktuellen Marktpreise wird der Ether-Bestand von BitMine auf rund 9,6 Milliarden US-Dollar taxiert, nachdem er im Oktober noch einen Höchstwert von etwa 13,9 Milliarden US-Dollar erreicht hatte. Der starke Rückgang spiegelt die Dynamik des jüngsten Krypto-Ausverkaufs wider.

Ether fiel am Montag in Richtung der Marke von 2.200 US-Dollar. Innerhalb von nur fünf Tagen verlor die zweitgrößte Kryptowährung mehr als ein Viertel ihres Wertes.

An der Börse reagierten Investoren prompt: Die BitMine-Aktie notiert im US-Premarket 13,7 Prozent im Minus bei 21,66 US-Dollar.

Strategy: Bitcoin fällt, Aktie rutscht ab

Auch Strategy, lange Zeit der Inbegriff einer erfolgreichen Bitcoin-Treasury-Strategie, steht erneut im Fokus der Märkte. Die Aktie des Unternehmens liegt im Premarket 7,5 Prozent tiefer bei 138,50 US-Dollar, nachdem Bitcoin zeitweise unter 75.000 US-Dollar gefallen war. In den vergangenen sechs Monaten ist die Aktie damit fast 65 Prozent gefallen.

Michael Saylor, Executive Chairman von Strategy, deutete am Wochenende dennoch einen weiteren Bitcoin-Kauf an. In einem kurzen Beitrag auf X schrieb er "More Orange", ein Hinweis, der in der Vergangenheit häufig formalen Kaufmeldungen vorausging. Strategy hat seit Jahresbeginn rund 40.000 Bitcoin erworben und hält inzwischen etwa 712.647 BTC.

Höhere Dividende soll Vertrauen stabilisieren

Als Reaktion auf den anhaltenden Kursdruck erhöhte Strategy die Dividende für STRC um 25 Basispunkte auf 11,25 Prozent für den Monat Februar. Es ist bereits die sechste Anhebung seit dem Handelsstart der Vorzugsaktie im Juli 2025. STRC zahlt monatliche Barausschüttungen, wobei der Dividendsatz regelmäßig angepasst wird, um den Kurs nahe am Nennwert zu stabilisieren und die Volatilität zu begrenzen.

900 Millionen US-Dollar Buchverlust auf Bitcoin

Die gesamten Bitcoin-Bestände von Strategy rutschten mit dem Rückgang von Bitcoin zeitweise in einen unrealisierten Verlust von mehr als 900 Millionen US-Dollar. Der durchschnittliche Einstandspreis liegt bei etwa 76.038 US-Dollar, womit die Position nach dem jüngsten Kursrutsch leicht unter Wasser geriet.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



