    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBitMine Immersion Technologies Registered AktievorwärtsNachrichten zu BitMine Immersion Technologies Registered

    6 Milliarden verloren

    3029 Aufrufe 3029 0 Kommentare 0 Kommentare

    Krypto-Crash erschüttert BitMine und Strategy

    Der Krypto-Crash reißt tiefe Löcher in die Bilanzen großer Treasury-Unternehmen und lässt die Aktien von BitMine und Strategy vorbörslich abrutschen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Krypto-Crash belastet Treasury-Unternehmen massiv.
    • BitMine: Über 6 Mrd. USD unreal. Verluste auf Ether.
    • Strategy: Bitcoin-Verluste über 900 Mio. USD, Aktie fällt.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    6 Milliarden verloren - Krypto-Crash erschüttert BitMine und Strategy
    Foto: Dall-E

    Der jüngste Abverkauf am Krypto-Markt trifft börsennotierte Unternehmen mit aggressiven Krypto-Bilanzstrategien mit voller Wucht. Besonders stark betroffen ist BitMine Immersion Technologies, das angesichts des Ether-Einbruchs auf unrealisierten Verlusten in Milliardenhöhe sitzt. Auch Strategy, der weltweit größte börsennotierte Bitcoin-Halter, gerät erneut unter Druck, während der Bitcoin-Preis deutlich nachgibt.

    BitMine: Milliardenverluste auf Ether-Bestand

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Strategy Inc!
    Long
    138,27€
    Basispreis
    1,41
    Ask
    × 8,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    151,73€
    Basispreis
    1,41
    Ask
    × 8,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    BitMine verzeichnet nach jüngsten Zukäufen einen massiven Wertverlust auf seine Ether-Bestände. Nach der Akquisition von weiteren 40.302 Ether in der vergangenen Woche erhöhte sich der Gesamtbestand auf mehr als 4,24 Millionen ETH.

    Laut Daten der Marktanalyseplattform Dropstab belaufen sich die unrealisierten Verluste inzwischen auf über 6 Milliarden US-Dollar. Auf Basis der aktuellen Marktpreise wird der Ether-Bestand von BitMine auf rund 9,6 Milliarden US-Dollar taxiert, nachdem er im Oktober noch einen Höchstwert von etwa 13,9 Milliarden US-Dollar erreicht hatte. Der starke Rückgang spiegelt die Dynamik des jüngsten Krypto-Ausverkaufs wider.

    Ether fiel am Montag in Richtung der Marke von 2.200 US-Dollar. Innerhalb von nur fünf Tagen verlor die zweitgrößte Kryptowährung mehr als ein Viertel ihres Wertes.

    An der Börse reagierten Investoren prompt: Die BitMine-Aktie notiert im US-Premarket 13,7 Prozent im Minus bei 21,66 US-Dollar.

    Strategy: Bitcoin fällt, Aktie rutscht ab

    Auch Strategy, lange Zeit der Inbegriff einer erfolgreichen Bitcoin-Treasury-Strategie, steht erneut im Fokus der Märkte. Die Aktie des Unternehmens liegt im Premarket 7,5 Prozent tiefer bei 138,50 US-Dollar, nachdem Bitcoin zeitweise unter 75.000 US-Dollar gefallen war. In den vergangenen sechs Monaten ist die Aktie damit fast 65 Prozent gefallen.

    Michael Saylor, Executive Chairman von Strategy, deutete am Wochenende dennoch einen weiteren Bitcoin-Kauf an. In einem kurzen Beitrag auf X schrieb er "More Orange", ein Hinweis, der in der Vergangenheit häufig formalen Kaufmeldungen vorausging. Strategy hat seit Jahresbeginn rund 40.000 Bitcoin erworben und hält inzwischen etwa 712.647 BTC.

     

    Höhere Dividende soll Vertrauen stabilisieren

    Als Reaktion auf den anhaltenden Kursdruck erhöhte Strategy die Dividende für STRC um 25 Basispunkte auf 11,25 Prozent für den Monat Februar. Es ist bereits die sechste Anhebung seit dem Handelsstart der Vorzugsaktie im Juli 2025. STRC zahlt monatliche Barausschüttungen, wobei der Dividendsatz regelmäßig angepasst wird, um den Kurs nahe am Nennwert zu stabilisieren und die Volatilität zu begrenzen.

    900 Millionen US-Dollar Buchverlust auf Bitcoin

    Die gesamten Bitcoin-Bestände von Strategy rutschten mit dem Rückgang von Bitcoin zeitweise in einen unrealisierten Verlust von mehr als 900 Millionen US-Dollar. Der durchschnittliche Einstandspreis liegt bei etwa 76.038 US-Dollar, womit die Position nach dem jüngsten Kursrutsch leicht unter Wasser geriet.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    6 Milliarden verloren Krypto-Crash erschüttert BitMine und Strategy Der Krypto-Crash reißt tiefe Löcher in die Bilanzen großer Treasury-Unternehmen und lässt die Aktien von BitMine und Strategy vorbörslich abrutschen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     