Nach 30-Jahres-Tief: Darum profitieren Hauskäufer jetzt von Mega-Rabatten

Der typische Hauskäufer, der im Jahr 2025 ein Haus unterhalb des Listenpreises erwarb, erhielt einen Rabatt von 7,9 Prozent – den größten seit 2012. Dies basiert auf einer Redfin-Analyse jährlicher MLS-Daten, in der die ursprünglichen Listenpreise mit den endgültigen Verkaufspreisen verglichen wurden. Der typische Hauskäufer, der 2025 weniger als den Listenpreis zahlte, erhielt einen Rabatt von 31.592 US-Dollar. Diesen Wert berechnete Redfin, indem es den durchschnittlichen Rabatt von 7,9 Prozent auf den Median des ursprünglichen Listenpreises des Vorjahres von 399.900 US-Dollar anwendete.

Viele Hauskäufer haben den angeschlagenen US-Immobilienmarkt, auf dem die Verkaufszahlen auf einem 30-Jahres-Tief stagnieren, bereits aufgegeben. Doch diejenigen, die kaufen, profitieren von den höchsten Preisnachlässen seit Jahren. Etwa 62 Prozent der Käufer erwarben im vergangenen Jahr ein Haus unter dem ursprünglichen Angebotspreis. Laut einer neuen Analyse des Immobilienmaklers Redfin war dies der höchste Anteil seit 2019.

Hauskäufer erhalten derzeit häufiger Preisnachlässe als in den letzten Jahren, da der Immobilienmarkt so käuferfreundlich ist wie nie zuvor. Es gibt aktuell 47 Prozent mehr Verkäufer als Käufer – ein Rekordwert. Dies verschafft den Käufern mehr Auswahl und eine starke Verhandlungsposition.

Aufgrund hoher Hypothekenzinsen und Immobilienpreise haben sich Käufer zurückgezogen, und manche Verkäufer haben sich noch nicht darauf eingestellt, dass die Nachfrage deutlich geringer ist als während des Immobilienbooms in der Pandemie. Sie haben miterlebt, wie die Häuser ihrer Nachbarn damals für Zehntausende Dollar über dem Angebotspreis verkauft wurden, und orientieren sich nun bei der Preisgestaltung ihrer eigenen Immobilien daran.

Sie haben miterlebt, wie die Häuser ihrer Nachbarn damals für Zehntausende Dollar über dem Angebotspreis verkauft wurden, und orientieren sich nun bei der Preisgestaltung ihrer eigenen Immobilien daran. Diese Denkweise ist besonders verbreitet unter Verkäufern, die ihr Haus auf dem Höhepunkt des Pandemie-Immobilienmarktes gekauft haben; sie zahlten Höchstpreise und wollen nun wieder Höchstpreise erzielen, um nicht in die roten Zahlen zu geraten. Das Problem ist, dass der Markt heute bei weitem nicht so dynamisch ist. Daher müssen viele Verkäufer ihre Preise senken, und einige nehmen ihre Immobilien sogar vom Markt, in der Hoffnung, später zu einem höheren Preis verkaufen zu können.

Asad Khan, leitender Wirtschaftswissenschaftler bei Redfin, sagte dazu: "Käufer sollten 2026 Häuser, die etwas über ihrem Budget liegen, nicht gleich abschreiben, denn die Chancen stehen gut, dass sie vom Verkäufer eine Vergünstigung erhalten – sei es ein Preisnachlass, ein Zuschuss zu den Nebenkosten oder Mittel für Reparaturen. Dies markiert eine Kehrtwende gegenüber dem Immobilienboom während der Pandemie, als Hauskäufern geraten wurde, nach Häusern unterhalb ihres Budgets zu suchen, da heftige Bietergefechte dazu führten, dass Immobilien weit über dem Angebotspreis verkauft wurden."

Preisnachlässe sind laut Khan unter anderem deshalb immer häufiger geworden, weil die Preisgestaltung für Immobilien zunehmend schwieriger geworden ist und sich die Marktdynamik rasant und regional stark unterscheidet. Die Nachfrage nach Wohnraum ist in einigen Gebieten weiterhin hoch, lässt aber in vielen anderen schnell nach.

Connie Durnal, Redfin Premier Immobilienmaklerin in Dallas sagte: "Manche Verkäufer erkennen die Marktveränderungen, andere nicht. Ich habe einen Verkäufer, der vor einigen Jahren zu viel für sein Haus bezahlt hat und es nun für 950.000 Dollar anbieten möchte. Das Problem: Vergleichbare Objekte erzielen aktuell einen Angebotspreis von 825.000 Dollar. Ein anderer Verkäufer hingegen zahlte 400.000 Dollar für sein Haus, war aber bereit, es für 385.000 Dollar anzubieten – eine hervorragende Strategie. Da der Preis fair war, erhielt das Haus mehrere Angebote und wurde schließlich 10.000 Dollar über dem Angebotspreis verkauft."

Da Hauskäufe so teuer sind, sind Käufer wählerisch. Selbst in Städten mit einem geringeren Angebot als üblich können laut Immobilienmaklern Häuser, die zu teuer sind, lange auf dem Markt bleiben.

"Verkäufer, die glauben, wir lebten noch in einer Welt wie im Jahr 2021, in der man sein Haus überteuert anbieten und trotzdem mehrere Angebote erhalten könnte – so etwas gibt es im Moment einfach nicht, sagte Joselin Malkhasian, eine Immobilienmaklerin aus Waltham, Massachusetts.

Laut Maklern bleiben renovierungsbedürftige Häuser leer, weil Käufer zögern, potenziell kostspielige Projekte anzugehen. Die Zahl der stornierten Kaufverträge ist gestiegen, unter anderem weil Käufer nach der Besichtigung vom Kauf zurücktreten.

"Es gibt definitiv Verkäufer, die jetzt viel eher bereit sind zu verhandeln als in den letzten paar Jahren", sagte Jason Moon, ein Immobilienmakler im Nordwesten von Indiana. Jon und Hannah Vokal begannen 2024 mit der Haussuche in der Gegend um Austin, Texas, waren aber der Meinung, dass die Häuser zu diesem Zeitpunkt überteuert seien. "Seitdem hat der allgemeine Rückgang der Käufernachfrage den Markt deutlich günstiger gemacht", sagte Jon Vokal. "Ich glaube, das ist das beste Umfeld, das ich als Käufer bisher erlebt habe." Im Januar wurde ihr Angebot für ein Haus mit drei Schlafzimmern angenommen, und zwar 4 Prozent unter dem Angebotspreis.

Im vergangenen Jahr wurden zudem Eigentumswohnungen erstmals seit 2014 mit einem größeren Preisnachlass als Einfamilienhäuser verkauft. Die Nachfrage nach Eigentumswohnungen ist gesunken, da die Gebühren für Wohneigentümergemeinschaften und die Versicherungskosten stark gestiegen sind und einige Gemeinschaften hohe Sonderumlagen erheben.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion