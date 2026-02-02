Verve Group Registered (A) Aktie unter starkem Abgabedruck - 02.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Verve Group Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -6,65 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Verve Group Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,09 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,4750€, mit einem Minus von -6,65 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Verve Group Registered (A) ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing, das programmatische Werbeplattformen und mobile Lösungen bietet. Es konkurriert mit Google Ads und The Trade Desk und hebt sich durch innovative Technologien und datengesteuerte Ansätze ab.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Verve Group Registered (A) Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -31,63 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Verve Group Registered (A) Aktie damit um -21,27 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -16,69 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Verve Group Registered (A) -16,69 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,62 % geändert.

Verve Group Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -21,27 % 1 Monat -16,69 % 3 Monate -31,63 % 1 Jahr -55,51 %

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung der Verve Group‑Aktie: Ein Research‑Update bestätigt BUY mit Kursziel €4,50; Q4 entsprach Erwartungen, Umsatzwachstum kehrte zurück, Bruttomarge verbesserte sich, 2026‑Prognose €680–730M Umsatz und AEBITDA €145–175M. Diskutiert werden Kaufgelegenheiten, mögliche weitere Kursverluste, Ersatz für weggefallenen Großkunden, nur 5% organisches Wachstum, Dollarschwäche und hohe Verschuldung.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verve Group Registered (A) eingestellt.

Informationen zur Verve Group Registered (A) Aktie

Es gibt 200 Mio. Verve Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 293,77 Mio.EUR € wert.

