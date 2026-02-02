    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Videoausblick

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Der Crash: Silber, Gold, dann Bitcoin - jetzt Aktienmärkte?

    Faktisch wurde ein völlig überhebeltes System enthebelt - Auslöser war Trumps Nominierung von Kevin Warsh als neuer Fed-Chef

    Der Anstieg von Gold und Silber war schon abnormal, so auch der Crash am Freitag - am Wochenende folgte Bitcoin, kommen nun die Aktienmärkte dran? Was ist da passiert? Faktisch wurde ein völlig überhebeltes System enthebelt - Auslöser war Trumps Nominierung von Kevin Warsh als neuer Fed-Chef. Warum hat Trump das gemacht? Blickt man auf die Reaktion der Märkte, könnte man meinen, Trump hätte den Zombie von Paul Volcker zum Fed-Chef ernannt! Wie Warsh wirklich agieren wird, wissen wir noch noch nicht - aber was wir wissen ist: bei Gold und Silber ist das ein Papier-Crash (also ein Crash bei Derivaten, die physische Nachfrage ist davon nicht betroffen!). Was für die Aktienmärkte hingegen gefährlich ist: der Fed-Put (also das Sicherheitsnetz unter den Aktienmärkten) könnte durch Warsh verschwinden..

    Hinweise aus Video:

    1. Gold und Silber in Turbulenzen: Die Gründe für den Preissturz

    2. Gold und Silber: Rally vorbei? „Krieg am Finanzmarkt“

     

    Das Video "Der Crash: Silber, Gold, dann Bitcoin - jetzt Aktienmärkte?" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Videoausblick Der Crash: Silber, Gold, dann Bitcoin - jetzt Aktienmärkte? Der Anstieg von Gold und Silber war schon abnormal, so auch der Crash am Freitag - am Wochenende folgte Bitcoin, kommen nun die Aktienmärkte dran? Was ist da passiert?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     