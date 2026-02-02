Der Crash: Silber, Gold, dann Bitcoin - jetzt Aktienmärkte?

Der Anstieg von Gold und Silber war schon abnormal, so auch der Crash am Freitag - am Wochenende folgte Bitcoin, kommen nun die Aktienmärkte dran? Was ist da passiert? Faktisch wurde ein völlig überhebeltes System enthebelt - Auslöser war Trumps Nominierung von Kevin Warsh als neuer Fed-Chef. Warum hat Trump das gemacht? Blickt man auf die Reaktion der Märkte, könnte man meinen, Trump hätte den Zombie von Paul Volcker zum Fed-Chef ernannt! Wie Warsh wirklich agieren wird, wissen wir noch noch nicht - aber was wir wissen ist: bei Gold und Silber ist das ein Papier-Crash (also ein Crash bei Derivaten, die physische Nachfrage ist davon nicht betroffen!). Was für die Aktienmärkte hingegen gefährlich ist: der Fed-Put (also das Sicherheitsnetz unter den Aktienmärkten) könnte durch Warsh verschwinden..

