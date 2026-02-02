Deutsche Familienversicherung plant Dividendenzahlung im 20. Jahr des Bestehens

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DFV Deutsche Familienversicherung Aktie Die DFV Deutsche Familienversicherung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 7,125 auf Lang & Schwarz (02. Februar 2026, 10:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DFV Deutsche Familienversicherung Aktie um -2,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,76 %. Die Marktkapitalisierung von DFV Deutsche Familienversicherung bezifferte sich zuletzt auf 103,94 Mio..

Frankfurt am Main (ots) -- Bestes Ergebnis in der Firmengeschichte- 10 Mio. EUR Konzernergebnis für 2025- Erstmalige Dividendenzahlung- Erfolgreiche finanzielle Restrukturierung nach Delisting vollzogen- Nachhaltig profitables Geschäftsmodell mit rund 500.000 Kunden- Weiteres Wachstum mit Ausrichtung auf KrankenzusatzprodukteDie DFV Deutsche Familienversicherung AG ("Deutsche Familienversicherung"), derdigitale Direktversicherer aus Frankfurt am Main, beendet das Jahr 2025 miteinem Konzernergebnis vor Steuern von 10 Mio. EUR bei gebuchten Bruttobeiträgenvon 204 Mio. EUR. In der Erstversicherung wurde ein Umsatzwachstum von 4,4 %generiert. Dieses Wachstum beruht wesentlich auf den Stärken in der digitalenNeukundengewinnung, auf stärkerem Cross-Selling und auf Beitragsanpassungen. Dasoperative Ergebnis stieg deutlich auf 9 Mio. EUR an. Die im Zuge des Ende 2024vollzogenen Übernahme- und Delistingverfahrens durchgeführten finanziellenRestrukturierungsmaßnahmen entfalteten bereits im Geschäftsjahr 2025 ihreWirkung und trugen mit zum Erfolg bei. Auch wurde der Unternehmenswert durch dasInvestment in profitable Produkte und in digitale Geschäftsprozesse weitererhöht."Wir wachsen solide und ich bin stolz auf meine Mitarbeiterinnen undMitarbeiter, die das Unternehmen auch in schwierigen Zeiten weiterentwickelthaben. In 20 Jahren eine Versicherungsgesellschaft von der privat finanziertenGründung zur Dividendenfähigkeit zu entwickeln ist eine Leistung, für die unsviele bewundern. Wir sind im Gegensatz zu zahlreichen Start-ups der Branchesolide und nachhaltig gewachsen und für die Zukunft gut aufgestellt. Anders alsfrüher ist das Unternehmen heute weitgehend unabhängig von mir, da wir digitalaufgestellt sind und die Verantwortung auf viele Schultern verteilt ist."Dr. Stefan M. Knoll, Gründer und Vorsitzender des Vorstandes.Für die Aktionäre der Deutschen Familienversicherung, gegründet im Jahr 2007 undeine der ganz wenigen privaten Versicherungsneugründungen der letztenJahrzehnte, soll sich das unternehmerische Engagement auszahlen. Deshalb kann im20. Jahr des Bestehens erstmalig eine Dividende ausgeschüttet werden.Mit einem Konzernergebnis vor Steuern von über 10 Mio. EUR wurde dieursprüngliche Erwartung für 2025 von 5-8 Mio. EUR deutlich übertroffen. Für dasJahr 2026 wird eine Fortsetzung des profitablen Wachstums erwartet. Gleichzeitigwerden wir das Kundenerlebnis durch einfache, digitalisierte und KI-basierteProzesse weiter optimieren.Über die DFV Deutsche Familienversicherung AGDie DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A2NBVD5) ist der innovativeDirektversicherer mit Sitz in Frankfurt am Main. Ziel des in Deutschland undÖsterreich aktiven digitalen Direktversicherers ist es, Versicherungsprodukteanzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach.Vernünftig."). Die DFV bietet ihren Kunden vielfach ausgezeichneteKrankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowieUnfall- und Sachversicherungen an. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren,in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalenProduktdesigns neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche.Pressekontakt:Stephanie BüchnerAssistenz CFO OfficeTel.: +49 69 74 30 46 791E-Mail: mailto:Stephanie.Buechner@deutsche-familienversicherung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/73583/6208233OTS: DFV Deutsche Familienversicherung AG