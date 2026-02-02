    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDFV Deutsche Familienversicherung AktievorwärtsNachrichten zu DFV Deutsche Familienversicherung
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Familienversicherung plant Dividendenzahlung im 20. Jahr des Bestehens

    Deutsche Familienversicherung plant Dividendenzahlung im 20. Jahr des Bestehens
    Foto: adobe.stock.com
    Frankfurt am Main (ots) -

    - Bestes Ergebnis in der Firmengeschichte
    - 10 Mio. EUR Konzernergebnis für 2025
    - Erstmalige Dividendenzahlung
    - Erfolgreiche finanzielle Restrukturierung nach Delisting vollzogen
    - Nachhaltig profitables Geschäftsmodell mit rund 500.000 Kunden
    - Weiteres Wachstum mit Ausrichtung auf Krankenzusatzprodukte

    Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ("Deutsche Familienversicherung"), der
    digitale Direktversicherer aus Frankfurt am Main, beendet das Jahr 2025 mit
    einem Konzernergebnis vor Steuern von 10 Mio. EUR bei gebuchten Bruttobeiträgen
    von 204 Mio. EUR. In der Erstversicherung wurde ein Umsatzwachstum von 4,4 %
    generiert. Dieses Wachstum beruht wesentlich auf den Stärken in der digitalen
    Neukundengewinnung, auf stärkerem Cross-Selling und auf Beitragsanpassungen. Das
    operative Ergebnis stieg deutlich auf 9 Mio. EUR an. Die im Zuge des Ende 2024
    vollzogenen Übernahme- und Delistingverfahrens durchgeführten finanziellen
    Restrukturierungsmaßnahmen entfalteten bereits im Geschäftsjahr 2025 ihre
    Wirkung und trugen mit zum Erfolg bei. Auch wurde der Unternehmenswert durch das
    Investment in profitable Produkte und in digitale Geschäftsprozesse weiter
    erhöht.

    "Wir wachsen solide und ich bin stolz auf meine Mitarbeiterinnen und
    Mitarbeiter, die das Unternehmen auch in schwierigen Zeiten weiterentwickelt
    haben. In 20 Jahren eine Versicherungsgesellschaft von der privat finanzierten
    Gründung zur Dividendenfähigkeit zu entwickeln ist eine Leistung, für die uns
    viele bewundern. Wir sind im Gegensatz zu zahlreichen Start-ups der Branche
    solide und nachhaltig gewachsen und für die Zukunft gut aufgestellt. Anders als
    früher ist das Unternehmen heute weitgehend unabhängig von mir, da wir digital
    aufgestellt sind und die Verantwortung auf viele Schultern verteilt ist."

    Dr. Stefan M. Knoll, Gründer und Vorsitzender des Vorstandes.

    Für die Aktionäre der Deutschen Familienversicherung, gegründet im Jahr 2007 und
    eine der ganz wenigen privaten Versicherungsneugründungen der letzten
    Jahrzehnte, soll sich das unternehmerische Engagement auszahlen. Deshalb kann im
    20. Jahr des Bestehens erstmalig eine Dividende ausgeschüttet werden.

    Mit einem Konzernergebnis vor Steuern von über 10 Mio. EUR wurde die
    ursprüngliche Erwartung für 2025 von 5-8 Mio. EUR deutlich übertroffen. Für das
    Jahr 2026 wird eine Fortsetzung des profitablen Wachstums erwartet. Gleichzeitig
    werden wir das Kundenerlebnis durch einfache, digitalisierte und KI-basierte
    Prozesse weiter optimieren.

    Über die DFV Deutsche Familienversicherung AG

    Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A2NBVD5) ist der innovative
    Direktversicherer mit Sitz in Frankfurt am Main. Ziel des in Deutschland und
    Österreich aktiven digitalen Direktversicherers ist es, Versicherungsprodukte
    anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach.
    Vernünftig."). Die DFV bietet ihren Kunden vielfach ausgezeichnete
    Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie
    Unfall- und Sachversicherungen an. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren,
    in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen
    Produktdesigns neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche.

    Pressekontakt:

    Stephanie Büchner
    Assistenz CFO Office
    Tel.: +49 69 74 30 46 791
    E-Mail: mailto:Stephanie.Buechner@deutsche-familienversicherung.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/73583/6208233
    OTS: DFV Deutsche Familienversicherung AG
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DFV Deutsche Familienversicherung Aktie

    Die DFV Deutsche Familienversicherung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 7,125 auf Lang & Schwarz (02. Februar 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DFV Deutsche Familienversicherung Aktie um -2,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von DFV Deutsche Familienversicherung bezifferte sich zuletzt auf 103,94 Mio..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Deutsche Familienversicherung plant Dividendenzahlung im 20. Jahr des Bestehens - Bestes Ergebnis in der Firmengeschichte - 10 Mio. EUR Konzernergebnis für 2025 - Erstmalige Dividendenzahlung - Erfolgreiche finanzielle Restrukturierung nach Delisting vollzogen - Nachhaltig profitables Geschäftsmodell mit rund 500.000 Kunden - …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     