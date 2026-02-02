    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Reisebank AG / Reisebank mit positiver Jahresbilanz 2025 / Goldgeschäft ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Reisebank AG steigert Umsatz mit Edelmetallen um 55%.
    • VerbundFirst stärkt Kooperation mit 12% mehr Partnern.
    • Cash-Services bleiben trotz Digitalisierung relevant.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Reisebank mit positiver Jahresbilanz 2025 / Goldgeschäft im Aufwind: Reisebank steigert Umsatz mit physischen Edelmetallen um 55 Prozent und baut das Verbundgeschäft weiter aus (FOTO)
    Frankfurt am Main (ots) - Die Reisebank AG verzeichnet für das Geschäftsjahr 2025 eine solide operative Entwicklung. Besonders stark präsentierten sich das Goldgeschäft sowie die Verbundleistungen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Gleichzeitig zeigte sich, dass Cash-Services in einem zunehmend digitalen Marktumfeld weiterhin eine wichtige Rolle spielen.

    Goldgeschäft mit kräftigem Nachfrageimpuls

    Der Umsatz mit physischen Edelmetallen legte 2025 um 55 Prozent zu und entwickelte sich damit deutlich dynamischer als erwartet. Treiber der Entwicklung waren vor allem Anlageprodukte und regelmäßige Kaufmodelle, die sich bei privaten Anlegerinnen und Anlegern als Baustein zur langfristigen Vermögenssicherung etabliert haben. Vorstandsvorsitzender Torsten Krieger ordnet ein: "Gold bleibt ein stabiler Anker im Portfolio vieler Anlegerinnen und Anleger. Die Nachfrage 2025 zeigt, dass physische Werte in unsicheren Zeiten weiter an Bedeutung gewinnen."

    VerbundFirst stärkt Position im Genossenschaftssektor

    Deutlich zulegen konnte die Reisebank im Verbundgeschäft mit Volks- und Raiffeisenbanken. Die Anzahl der angebundenen Partnerinstitute wuchs um rund 12 Prozent. Entscheidend war dabei der strategische Ansatz "VerbundFirst", der die Reisebank klar als Spezial- und Infrastrukturpartner positioniert. "Wir setzen mit "VerbundFirst" auf klare Rollen und effiziente Strukturen. Die Entwicklung im Verbund bestätigt die Relevanz spezialisierter Lösungen innerhalb der Gruppe", so Vertriebsvorstand Dr. Tilmann Gerhards.

    Wachstum bei Nutzungstiefe und stabiler Bedarf an Cash-Services

    Parallel zum Ausbau der Verbundkooperation steigerte die Reisebank 2025 durch gemeinsame Vertriebsaktivitäten die Nutzung zentraler Leistungen (Edelmetalle, Fremdwährungen, Cash-Services) bei den Partnerinstituten. Besonders stark schlug sich dies im Edelmetallbereich nieder, hier konnten die Umsätze um 59 Prozent gesteigert werden.

    Gleichzeitig blieb Bargeld trotz strukturellem Wandel ein relevanter Bestandteil der Finanz- und Handelsinfrastruktur: Banken, Handel und spezialisierte Kundengruppen griffen weiterhin verlässlich auf die Cash-Services der Reisebank zurück. "Die Digitalisierung verändert das Zahlungsverhalten, aber sie ersetzt Bargeld nicht vollständig", so Torsten Krieger. "Für viele Marktteilnehmer bleibt zuverlässige Bargeldlogistik essenziell. Die laufende Konsolidierung im Markt begleiten wir aktiv."

    Strategischer Fokus auf Spezialisierung

    Mit der Entwicklung der vergangenen Monate bestätigt die Reisebank ihren Kurs: klare Spezialisierung, tiefere Integration im Verbund und Ausbau skalierbarer Infrastrukturleistungen. "Unsere Leitlinie bleibt konstant: Spezialbank mit klarem Profil. Die Ergebnisse 2025 zeigen, dass dieser Fokus strategisch trägt", fasst Krieger zusammen.

    Über die Reisebank AG

    Die Reisebank AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine hundertprozentige Tochter der DZ BANK AG und gehört zum genossenschaftlichen FinanzVerbund. Als Spezialinstitut ist sie führender Anbieter für Fremdwährungen, Edelmetalle und Bargeldlogistik in Deutschland. Darüber hinaus stellt die Reisebank AG digitale Vertriebswege und kundenorientierte Services für Partnerbanken und Endkunden bereit. Mit ihrer konsequenten Ausrichtung auf den genossenschaftlichen Verbund versteht sich die Reisebank AG als zentraler Infrastrukturanbieter für Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken, Kirchenbanken sowie weitere Institute.

    Pressekontakt:

    Mareike Schiller, 069 / 97 88 07 310, mailto:mareike.schiller@reisebank.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/116526/6208449 OTS: Reisebank AG




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
