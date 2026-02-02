AKTIEN IM FOKUS
Anleger machen im Rohstoffsektor Kasse
- Rohstoffsektor fällt um 2,6% durch Preiskorrektur.
- Nominierung von Warsh als Fed-Chef sorgt für Unsicherheit.
- Bergwerksaktien und Stahlhersteller stark unter Druck.
LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die scharfe Preiskorrektur bei Edel- und Industriemetallen hat zum Wochenauftakt schwer auf dem Rohstoffsektor gelastet. Der europäische Stoxx 600 Rohstoffsektor verlor 2,6 Prozent auf 731 Punkte und weitete damit die Verluste vom Freitag aus.
Der Sektorindex war Anfang Dezember über die Marke von 600 Punkten nach oben ausgebrochen, in der Spitze um ein Drittel gestiegen und hatte am Donnerstag bei knapp 800 Punkten den höchsten Stand seit 16 Jahren erreicht. Am Montag war er das Schlusslicht auf dem 19 Indizes umfassenden Sektortableau.
Auslöser der Verluste war die Nominierung von Kevin Warsh als neuen Chef der US-Notenbank Fed durch US-Präsident Donald Trump. Das löste eine regelrechte Flucht aus risikoreichen Anlagen aus. Warsh gilt als "Inflation Hawk", der eher zu einem restriktiveren Zinspfad tendiert, um so die Teuerungsrate in den Griff zu bekommen.
Das veranlasste Investoren, sich aus zuletzt überdurchschnittlich gut gelaufenen Anlagen zurückzuziehen. Der Goldpreis etwa hatte laut Jim Reid von der Deutschen Bank am Freitag mit minus 9 Prozent den größten Tagesverlust seit 2013 hinnehmen müssen. Zuvor habe die Feinunze die stärkste acht Tage andauernde Rally seit der großen Finanzkrise 2008/2009 erlebt mit immer neuen Preisrekorden. Der Stratege sprach denn auch von "bemerkenswerten Schwankungen bei Edelmetallen", die bei Silber noch stärker waren als bei Gold.
Spekulanten, die mit Kredit auf einen noch höheren Goldpreis gesetzt hatten, geraten durch den Preisverfall unter Druck und müssen Positionen verkaufen, um eine zu große Schieflage zu verhindern. Gerade Hedgefonds können daher gezwungen sein, auch Teile ihrer Anlagen wie Aktien zu veräußern. Damit setzen die Turbulenzen an den Metallmärkten auch Aktienmärkte zumindest vorübergehend unter Druck.
An der Londoner Börse drückten die Verluste an den Metallbörsen die Papiere der zahlreichen Bergwerkskonzerne nach unten. Im Leitindex FTSE 100 lagen mit Glencore , Anglo American , Antofagasta , Fresnillo und Endeavour Mining fünf Schwergewichte der Branche auf den letzten Plätzen mit Einbußen von 3,5 bis 6,5 Prozent.
Auch die Kurse der Stahlhersteller litten unter dem allgemeinen Ausverkauf. In Frankfurt verloren Thyssenkrupp und Salzgitter knapp 4 respektive 2 Prozent. In Paris verbilligten sich ArcelorMittal zum Wochenstart um 1,8 Prozent.
Allerdings hatte sich der Kurs etwa von Salzgitter vor der aktuellen Korrektur auch binnen weniger Monate verdoppelt./bek/ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,10 % und einem Kurs von 40,42 auf Tradegate (02. Februar 2026, 10:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um -3,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,80 %.
Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 96,82 Mrd..
Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,9001. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,33GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 62,00GBP was eine Bandbreite von -31,53 %/-19,91 % bedeutet.
ich bin mir nicht sicher, aber viele option werden nicht mit aktien sondern in cash bedient. dazu sagt di ki folgendes
In bar abgerechnete Aktienoptionen (Cash Settled Options) werden gemäß § 33 WpHG zugerechnet, da sie funktional den physischen Aktienpositionen entsprechen und zum Aufbau verdeckter Beteiligungen („Stakebuilding“) genutzt werden können. Sie dienen der Umgehung von Transparenzpflichten, weshalb das Gesetz (gem. § 38 WpHG i.V.m. § 33 WpHG) die Meldung verlangt, um den Markt über potenzielle Einflussnahme und Kontrollverhältnisse zu informieren
.
- Funktionale Gleichheit: Obwohl keine physische Lieferung der Aktie erfolgt, partizipiert der Inhaber wirtschaftlich direkt an der Wertentwicklung des Basiswerts (Aktie).
- § 38 WpHG Relevanz: Die Zurechnung erfolgt, da Finanzinstrumente (Cash Settled Options) dem Inhaber die Möglichkeit geben, wirtschaftliches Eigentum zu erlangen, ähnlich einem Optionsrecht, das zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Stimmrechtsausübung führen könnte.
- Transparenzgebot: Der Zweck der Beteiligungspublizität (§§ 33 ff. WpHG) ist es, dem Kapitalmarkt verdeckte Stimmrechtskonzentrationen oder Pläne zur Übernahme offenzulegen.
- Investorenstrategie: Häufig werden solche Derivate genutzt, um Aktienpositionen aufzubauen, ohne dies unmittelbar melden zu müssen, was durch die Zurechnungsregeln unterbunden wird.
Weniger wert als seine Substanz! MDAX-Wert bietet noch 20 Prozent Kurspotenzial
Das Portfolio der thyssenkrupp AG ist Stand Januar 2026 in fünf operative Segmente unterteilt, wobei sich der Konzern zunehmend in eine Finanzholding für eigenständige Unternehmen wandelt
.
Die 5 operativen Segmente
- Automotive Technology: Einer der weltweit führenden Partner der Automobilindustrie. Produziert Komponenten wie Nockenwellen, Lenksysteme, Dämpfer und Federn sowie Montageanlagen.
- Decarbon Technologies: Bündelt zukunftsweisende Technologien für die grüne Transformation. Dazu gehören:
- thyssenkrupp nucera: Elektrolyseanlagen zur Wasserstoffproduktion (Mehrheitsbeteiligung, börsennotiert).
- Rothe Erde: Weltmarktführer für Großwälzlager (u.a. für Windkraftanlagen).
- Uhde: Spezialist für Chemieanlagen und grüne Ammoniak-Technologie.
- Polysius: Anlagenbauer für die Zementindustrie.
- Materials Services: Globaler Werkstoff-Händler und Dienstleister. Handelt mit Stahl, NE-Metallen und Kunststoffen und bietet Logistik sowie Supply-Chain-Management an.
- Steel Europe: Das Kern-Stahlgeschäft in Duisburg. Thyssenkrupp ist nach wie vor Haupteigentümer, sucht jedoch nach dem Scheitern des Deals mit der EP Group Ende 2025 weiterhin nach Partnern für die Verselbstständigung.
- Marine Systems (TKMS): Spezialist für den Bau von U-Booten und Überwasserschiffen. Seit Oktober 2025/Januar 2026 als eigenständiges Unternehmen börsennotiert, wobei thyssenkrupp noch ca. 51 % der Anteile hält. Dazu kommen noch Anteile vom Aufzugsgeschäft.Der Buchwert ist über 15 Euro.