    Grammer AG übertrifft 2025-Prognose: Starkes Q4-EBIT im Vergleich zum Vorjahr

    GRAMMER überrascht mit starken Zahlen: 2025 übertrifft der Konzern seine eigene Prognose deutlich – vor allem dank höherer Profitabilität und Effizienz in der Region EMEA.

    • GRAMMER AG übertrifft die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Konzernumsatz von 1,82 Mrd. EUR und einem operativen EBIT von 75,1 Mio. EUR.
    • Das operative EBIT im Vergleich zum Vorjahr (41,6 Mio. EUR) ist deutlich gestiegen.
    • Die ursprüngliche Prognose für das EBIT lag bei rund 60 Mio. EUR, der Umsatz sollte etwa 1,9 Mrd. EUR betragen.
    • Im vierten Quartal 2025 betrug das operative EBIT etwa 25,1 Mio. EUR, was einen Anstieg gegenüber dem Vorjahreswert (3,6 Mio. EUR) darstellt.
    • Der Umsatz im Q4 2025 lag bei 434,3 Mio. EUR, im Vergleich zu 449,7 Mio. EUR im Q4 2024.
    • Die positive Entwicklung wurde insbesondere durch Maßnahmen in der Region EMEA, wie Restrukturierungen und Effizienzsteigerungen, unterstützt.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025, bei Grammer ist am 27.03.2026.

    Der Kurs von Grammer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,6750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,89 % im Plus.
    11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 7,2000EUR das entspricht einem Plus von +7,87 % seit der Veröffentlichung.


