AKTIEN IM FOKUS
Anleger von Hannover Rück folgen Goldman-Sachs-Überzeugung
- Hannover Rück größter Dax-Gewinner mit +1,8%.
- Goldman Sachs setzt Hannover Rück auf Empfehlungsliste.
- Stabilität in Lebens- und Krankenversicherungen erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hannover Rück sind am Montag in einem unsicheren Marktumfeld der größte Dax-Gewinner. Zuletzt war der Anstieg bei dem Rückversicherer 1,8 Prozent groß, während das Plus beim Konkurrenten Munich Re weniger als ein Prozent betrug. Gestützt wurden die Titel der Hannoveraner davon, dass sie von der Investmentbank Goldman Sachs auf eine Empfehlungsliste gesetzt wurden. Wegen ihres defensiven Charakters waren Versicherungswerte aber auch insgesamt gefragt.
Goldman hat die bereits zum Kauf empfohlenen Papiere von Hannover Rück auf die "European Conviction List" mit besonders überzeugenden Anlageideen gesetzt. Von Hannover Rück erwartet der zuständige Analyst Andrew Baker auch in einem schwächeren Preisumfeld anhaltendes Ergebniswachstum. Ein Reservepuffer biete die nötige Flexibilität und das Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen laufe stabiler als bei der Konkurrenz. Er bezeichnete es deshalb als nicht gerechtfertigt, dass die Bewertung nach relativ schwacher Tendenz nur noch dem Sektorschnitt entspreche./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 243,2 auf Tradegate (02. Februar 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +2,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 67,73 Mrd..
Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 614,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 574,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +10,68 %/+26,30 % bedeutet.
Hat nix mit Zöllen zu tun.
Großschadensereignisse gab es keine, deshalb sind die Prämien für 2026 nicht leicht zu erhöhen.
Das ist aber in der Prognose von MüRü enthalten.
Das Aktienrückkaufprogramm lief/läuft wie geplant.
Somit wird der Gewinn je Aktie (leicht) steigen.
Alles in allem mMn ein klarer Kauf bei dem aktuellen Kurs.
Man braucht etwas Geduld 😉
Aber den tiefsten Punkt erwischen nur Lügner oder sehr glückliche.
Ich kaufe stufenweise ein, so wie ich zu Geld komme und der Nachkaufkurs immer mind. 4% unter meinem durchschnittlichen EK ist.
Hat sich bei anderen Papieren bewährt.
Nein. Ich vermute, du beziehst dich auf die heutige Stimmrechtsmitteilung. Da steht nur das sie mit Stand 9.1.26 3.930.149 Aktien haben. Das sie die 3% Schwelle überschritten haben, hat wohl hauptsächlich mit der reduzierten Gesamtzahl an Aktien bei der MünchenerRück zu tun. Denn gegenüber ihren letzten Mitteilung haben sie ihre Zahl an Aktien sogar leicht reduziert.