    Anleger von Hannover Rück folgen Goldman-Sachs-Überzeugung

    • Hannover Rück größter Dax-Gewinner mit +1,8%.
    • Goldman Sachs setzt Hannover Rück auf Empfehlungsliste.
    • Stabilität in Lebens- und Krankenversicherungen erwartet.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hannover Rück sind am Montag in einem unsicheren Marktumfeld der größte Dax-Gewinner. Zuletzt war der Anstieg bei dem Rückversicherer 1,8 Prozent groß, während das Plus beim Konkurrenten Munich Re weniger als ein Prozent betrug. Gestützt wurden die Titel der Hannoveraner davon, dass sie von der Investmentbank Goldman Sachs auf eine Empfehlungsliste gesetzt wurden. Wegen ihres defensiven Charakters waren Versicherungswerte aber auch insgesamt gefragt.

    Goldman hat die bereits zum Kauf empfohlenen Papiere von Hannover Rück auf die "European Conviction List" mit besonders überzeugenden Anlageideen gesetzt. Von Hannover Rück erwartet der zuständige Analyst Andrew Baker auch in einem schwächeren Preisumfeld anhaltendes Ergebniswachstum. Ein Reservepuffer biete die nötige Flexibilität und das Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen laufe stabiler als bei der Konkurrenz. Er bezeichnete es deshalb als nicht gerechtfertigt, dass die Bewertung nach relativ schwacher Tendenz nur noch dem Sektorschnitt entspreche./tih/jha/

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 243,2 auf Tradegate (02. Februar 2026, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +2,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 67,73 Mrd..

    Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 614,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 574,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 655,00EUR was eine Bandbreite von +10,68 %/+26,30 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertung und Aussichten der Münchener Rück: KGV knapp über 10, Managementziel von rund 8% EPS‑Wachstum p.a. mit langfristig steigender Dividende; Aktienrückkäufe stützen das EPS. Einige sehen den jüngsten Kursrückgang als Kaufchance. Fehlende Großschäden erschweren Prämiensteigerungen. Diskussion auch über breitere Ausrichtung unter neuem CEO und gemischte Insidertrades bei ~520 €.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.

