    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Großbritannien

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Industriestimmung steigt auf den höchsten Stand seit 17 Monaten

    Für Sie zusammengefasst
    • Stimmung in britischer Industrie verbessert sich stark.
    • PMI steigt auf 51,8 Punkte, höchster Stand seit 17 Monaten.
    • Produktionsraten und Exportgeschäfte wachsen wieder.
    Großbritannien - Industriestimmung steigt auf den höchsten Stand seit 17 Monaten
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LONDON (dpa-AFX) - In der britischen Industrie hat sich die Stimmung im Januar etwas stärker als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor stieg um 1,2 Punkte auf 51,8 Punkte, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die ist der höchste Stand seit 17 Monaten. Zunächst waren 51,6 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

    Der Indikator liegt damit weiter über der Schwelle von 50 Punkten. Ab hier signalisiert der Indikator wirtschaftliches Wachstum. "Die britische Industrie ist gut ins Jahr 2026 gestartet und zeigt angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen eine ermutigende Widerstandsfähigkeit.", kommentierte S&P Global-Experte Rob Dobson. "Die Produktionsraten und das Auftragswachstum beschleunigten sich, während die neuen Exportgeschäfte zum ersten Mal seit vier Jahren zunahmen, wobei Europa, China und die USA die Hauptabnehmer waren."/jsl/jkr/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Großbritannien Industriestimmung steigt auf den höchsten Stand seit 17 Monaten In der britischen Industrie hat sich die Stimmung im Januar etwas stärker als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor stieg um 1,2 Punkte auf 51,8 Punkte, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Montag in London nach …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     