    Stimmungstest für Republikaner

    Demokrat gewinnen in Texas

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Wahlsiege der Demokraten im traditionell republikanischen US-Bundesstaat Texas sorgen vor den Zwischenwahlen im Herbst landesweit für Aufmerksamkeit. Der Demokrat Taylor Rehmet gewann eine Sonderwahl für den texanischen Staatssenat in einem Wahlbezirk rund um Fort Worth, der bei der Präsidentschaftswahl 2024 noch deutlich an Donald Trump und die Republikaner gegangen war.

    Der 33-jährige Veteran der US-Luftwaffe setzte sich nach vorläufigen Ergebnissen mit rund 57 Prozent der Stimmen durch, die republikanische Kandidatin Leigh Wambsganss kam auf etwa 43 Prozent. Kurz vor der Wahl hatte Trump öffentlich zur Unterstützung Wambsganss' aufgerufen. Auf seiner Plattform Truth Social bezeichnete er sie als erfolgreiche Unternehmerin und Unterstützerin seiner "Make America Great Again"-Bewegung und forderte die Wähler auf, den Bezirk republikanisch zu halten.

    Nach Bekanntwerden der Ergebnisse schrieb Trump auf Truth Social, das größte Problem des Landes sei, dass die Demokraten "weich gegenüber Kriminalität" seien. Einen direkten Bezug zu den Wahlen stellte er dabei nicht her. Zuvor hatte der US-Präsident auf eine Reporterfrage zum Wahlausgang erklärt: "Ich bin daran nicht beteiligt, das ist ein lokaler Wahlkampf in Texas."

    Weitere Gewinne der Demokraten

    Neben dem Erfolg in Fort Worth gewannen die Demokraten in Texas auch eine Nachwahl zum US-Repräsentantenhaus. In Harris County im Raum Houston setzte sich der 37-jährige frühere Bezirksstaatsanwalt Christian Menefee in einem traditionell demokratisch geprägten Wahlbezirk durch. Die Nachwahl war nach dem Tod des demokratischen Abgeordneten Sylvester Turner nötig geworden.

    Die Ergebnisse werden vor den Kongresswahlen im Herbst aufmerksam verfolgt. Bei den sogenannten Midterms, den Zwischenwahlen im November, werden alle Sitze im US-Repräsentantenhaus und ein Drittel der Senatssitze neu vergeben. Sonder- und Nachwahlen gelten als Frühindikatoren für die Mobilisierung der Wählerschaft außerhalb regulärer Wahltermine./scr/DP/mis






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
