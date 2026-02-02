Kanada mit Rekordanlagen in Exploration

Das geologische Team ist vor Ort, Bohrgerät wird mobilisiert: Der kanadische Metallexplorer Visionary Copper and Gold Mines (ISIN: CA9279521012, WKN: A41FV3) steht am Beginn der ersten Explorationsphase der Lagerstätte Point Leamington im kanadischen Neufundland. Gesucht werden Gold, Silber, Kupfer, Zink und Blei.

Polymetallprojekt am Tiefpunkt des Zyklus erworben

Das Unternehmen hatte Point Leamington 2016 erworben - am „Tiefpunkt des letzten Metallzyklus“, wie CEO Max Porterfield im jährlichen Brief an die Aktionäre im Januar erläuterte. Was dieser Tiefpunkt bedeutet, zeigt ein Blick auf die Preisentwicklung. Vor zehn Jahren kostete ein Pfund (lb) Kupfer etwa 2,0 USD. Heute werden rund 6,0 USD gezahlt: Ein Plus von 200 %. Silber war für 15 USD pro Feinunze erhältlich – aktuell liegt der Preis mehr als fünfmal so hoch. Mit 1.175 USD wurde Anfang Februar 2016 eine Feinunze Gold gehandelt: Auch dieser Kurs liegt heute mehr als viermal so hoch.

Visionary Copper and Gold hat Point Leamington gewissermaßen zu Einstiegskursen gekauft. Die 2021 aktualisierte Mineralressourcenschätzung taxiert das Vorkommen in der angezeigten Kategorie auf knapp 146 tausend Unzen Gold, 2,0 Mio. Unzen Silber, 60,0 Mio. Pfund Kupfer, 153,5 Mio. Pfund Zink und 1,5 Mio. Pfund Blei. In der abgeleiteten Kategorie kommen noch einmal 65,4 tausend Unzen Gold, 1,4 Mio. Unzen Silber, 13,3 Mio. Pfund Kupfer, 102,9 Mio. Pfund Zink und 2,6 Mio. Pfund Blei hinzu.

Angesichts der starken Preisentwicklung bei kritischen und Edelmetallen soll die aktuelle Mineralressourcenschätzung (MRE) erweitert und das wirtschaftliche Gewinnungspotenzial von Point Leamington optimiert werden. Das Expertenteam hat prioritäre Explorationsziele identifiziert, wobei der Schwerpunkt auf oberflächennahen, kupfer-, zink-, gold- und silberreichen Zonen liegt. Erste Untersuchungen dieser Ziele sollen im Rahmen der in Kürze beginnenden Explorationsbohrkampagne durchgeführt werden.