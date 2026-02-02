    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVisionary Copper and Gold Mines AktievorwärtsNachrichten zu Visionary Copper and Gold Mines

    Projektfortschritte auf breiter Ebene

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kanada mit Rekordanlagen in Exploration

    Kanadas Explorationssektor boomt: Kanadische Börsen melden Privatplatzierungen in großer Zahl, die Politik stellt zusätzliche Ressourcen zur Antragsbearbeitung bereit.

     

    Das geologische Team ist vor Ort, Bohrgerät wird mobilisiert: Der kanadische Metallexplorer Visionary Copper and Gold Mines (ISIN: CA9279521012, WKN: A41FV3) steht am Beginn der ersten Explorationsphase der Lagerstätte Point Leamington im kanadischen Neufundland. Gesucht werden Gold, Silber, Kupfer, Zink und Blei.

     

    Polymetallprojekt am Tiefpunkt des Zyklus erworben

     

    Das Unternehmen hatte Point Leamington 2016 erworben - am „Tiefpunkt des letzten Metallzyklus“, wie CEO Max Porterfield im jährlichen Brief an die Aktionäre im Januar erläuterte. Was dieser Tiefpunkt bedeutet, zeigt ein Blick auf die Preisentwicklung. Vor zehn Jahren kostete ein Pfund (lb) Kupfer etwa 2,0 USD. Heute werden rund 6,0 USD gezahlt: Ein Plus von 200 %. Silber war für 15 USD pro Feinunze erhältlich – aktuell liegt der Preis mehr als fünfmal so hoch. Mit 1.175 USD wurde Anfang Februar 2016 eine Feinunze Gold gehandelt: Auch dieser Kurs liegt heute mehr als viermal so hoch.

     

    Visionary Copper and Gold hat Point Leamington gewissermaßen zu Einstiegskursen gekauft. Die 2021 aktualisierte Mineralressourcenschätzung taxiert das Vorkommen in der angezeigten Kategorie auf knapp 146 tausend Unzen Gold, 2,0 Mio. Unzen Silber, 60,0 Mio. Pfund Kupfer, 153,5 Mio. Pfund Zink und 1,5 Mio. Pfund Blei. In der abgeleiteten Kategorie kommen noch einmal 65,4 tausend Unzen Gold, 1,4 Mio. Unzen Silber, 13,3 Mio. Pfund Kupfer, 102,9 Mio. Pfund Zink und 2,6 Mio. Pfund Blei hinzu.

     

    Angesichts der starken Preisentwicklung bei kritischen und Edelmetallen soll die aktuelle Mineralressourcenschätzung (MRE) erweitert und das wirtschaftliche Gewinnungspotenzial von Point Leamington optimiert werden. Das Expertenteam hat prioritäre Explorationsziele identifiziert, wobei der Schwerpunkt auf oberflächennahen, kupfer-, zink-, gold- und silberreichen Zonen liegt. Erste Untersuchungen dieser Ziele sollen im Rahmen der in Kürze beginnenden Explorationsbohrkampagne durchgeführt werden.

    Seite 1 von 5 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Projektfortschritte auf breiter Ebene Kanada mit Rekordanlagen in Exploration Kanadas Explorationssektor boomt: Kanadische Börsen melden Privatplatzierungen in großer Zahl, die Politik stellt zusätzliche Ressourcen zur Antragsbearbeitung bereit. Das geologische Team ist vor Ort, Bohrgerät wird mobilisiert: Der kanadische …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     