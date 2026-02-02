    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Paukenschlag zum Wochenende

    2365 Aufrufe 2365 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia drückt brutal auf die Bremse – OpenAI muss plötzlich um Milliarden bangen

    Nvidias geplanter Milliarden-Pakt mit OpenAI wankt – und plötzlich steht der KI-Pionier unter massivem Finanzdruck. Hinter den Kulissen wächst die Nervosität: Kippt ausgerechnet der Deal, der die Branche prägen sollte?

    Für Sie zusammengefasst
    • Nvidia-OpenAI-Deal stockt, Finanzdruck wächst massiv.
    • Zweifel an OpenAIs Wachstumsversprechen intern laut.
    • Nvidia will Beteiligung, aber nicht um jeden Preis.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Paukenschlag zum Wochenende - Nvidia drückt brutal auf die Bremse – OpenAI muss plötzlich um Milliarden bangen
    Foto: Markus Schreiber - AP

    Die spektakulär angekündigte Zusammenarbeit zwischen Nvidia und OpenAI, die im September als "größtes Rechenleistungsprojekt der Geschichte" vorgestellt wurde, entwickelt sich deutlich langsamer als erwartet. Damals hatten beide Seiten eine Absichtserklärung unterschrieben: Nvidia sollte mindestens zehn Gigawatt Rechenleistung für OpenAI bereitstellen und im Gegenzug "schrittweise" bis zu 100 Milliarden US-Dollar investieren. OpenAI würde die benötigten Chips von Nvidia leasen. Doch seit dieser Ankündigung gab es keinen Fortschritt.

    Das Wall Street Journal berichtete am Wochenende, der Plan sei "ins Stocken geraten", weil mehrere Nvidia-Führungskräfte Zweifel an dem Deal äußerten. Intern habe man angesichts der enormen Größenordnung und der Konkurrenz durch Google und Anthropic Bedenken, ob OpenAI seine ambitionierten Wachstumsversprechen tragen könne. Nvidia-CEO Jensen Huang bestätigte diese Einschätzung indirekt: Die 100 Milliarden US-Dollar seien "nie eine Verpflichtung" gewesen. Auf Nachfrage sagte er über eine Investition in dieser Größenordnung: "Nein, nein, nichts dergleichen."

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    205,48€
    Basispreis
    1,54
    Ask
    × 10,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    169,71€
    Basispreis
    1,54
    Ask
    × 10,20
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Huang widersprach zugleich Berichten, er sei unzufrieden mit OpenAI. Nvidia werde "auf jeden Fall" an der aktuellen Finanzierungsrunde teilnehmen, die er als "die wahrscheinlich größte Investition, die wir je getätigt haben" bezeichnete – allerdings deutlich unterhalb der 100-Milliarden-Marke. OpenAI strebt laut Reuters eine Runde über bis zu 100 Milliarden US-Dollar an, was einer möglichen Bewertung von rund 830 Milliarden US-Dollar entsprechen könnte.

    Die Zurückhaltung von Nvidia ist strategisch nachvollziehbar. Firmen, die als übermäßig abhängig von OpenAI wahrgenommen werden, wurden zuletzt vom Markt abgestraft – ein Effekt, der sogar zu einem der stärksten Tagesverluste von Microsoft seit Jahren beitrug. Nvidia will vermeiden, dass sein Erfolg zu eng an die Entwicklung eines einzelnen Partners gekoppelt erscheint. CFO Colette Kress betonte mehrfach, es gebe "keine Garantie, dass wir endgültige Vereinbarungen in Bezug auf die OpenAI-Gelegenheit ... abschließen werden".

    Gleichzeitig bleibt OpenAI einer der wichtigsten Kunden des Weltmarktführers für KI-Chips. Ein Rückfall des ChatGPT-Entwicklers hinter Google Gemini oder Anthropic hätte direkte Folgen für Nvidias GPU-Absatz. Google trainiert Gemini längst auf eigenen TPU-Chips, Amazon entwickelt mit Trainium eine eigene Beschleunigerlinie – beide Lösungen ersetzen teilweise Nvidias GPUs. Damit wächst der Druck auf Nvidias Kernprodukt, denn große KI-Modelle müssen künftig nicht zwingend auf Nvidia-Hardware laufen.

    Während OpenAI weiterhin aggressive Pläne verfolgt – CEO Sam Altman sprach von Verpflichtungen in Höhe von 1,4 Billionen US-Dollar –, zeigt der stockende Nvidia-Deal, wie offen die Zukunft der KI-Infrastruktur verteilt wird. Huang hält eine Beteiligung für essenziell, aber nicht zu jedem Preis. Die Ankündigung eines 100-Milliarden-Dollar-Deals habe sich im Nachhinein als Signal erwiesen, dessen Bedingungen nie ausverhandelt waren.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Paukenschlag zum Wochenende Nvidia drückt brutal auf die Bremse – OpenAI muss plötzlich um Milliarden bangen Nvidias geplanter Milliarden-Pakt mit OpenAI wankt – und plötzlich steht der KI-Pionier unter massivem Finanzdruck. Hinter den Kulissen wächst die Nervosität: Kippt ausgerechnet der Deal, der die Branche prägen sollte?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     