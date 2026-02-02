Nvidia drückt brutal auf die Bremse – OpenAI muss plötzlich um Milliarden bangen

Das Wall Street Journal berichtete am Wochenende, der Plan sei "ins Stocken geraten", weil mehrere Nvidia-Führungskräfte Zweifel an dem Deal äußerten. Intern habe man angesichts der enormen Größenordnung und der Konkurrenz durch Google und Anthropic Bedenken, ob OpenAI seine ambitionierten Wachstumsversprechen tragen könne. Nvidia-CEO Jensen Huang bestätigte diese Einschätzung indirekt: Die 100 Milliarden US-Dollar seien "nie eine Verpflichtung" gewesen. Auf Nachfrage sagte er über eine Investition in dieser Größenordnung: "Nein, nein, nichts dergleichen."

Die spektakulär angekündigte Zusammenarbeit zwischen Nvidia und OpenAI, die im September als "größtes Rechenleistungsprojekt der Geschichte" vorgestellt wurde, entwickelt sich deutlich langsamer als erwartet. Damals hatten beide Seiten eine Absichtserklärung unterschrieben: Nvidia sollte mindestens zehn Gigawatt Rechenleistung für OpenAI bereitstellen und im Gegenzug "schrittweise" bis zu 100 Milliarden US-Dollar investieren. OpenAI würde die benötigten Chips von Nvidia leasen. Doch seit dieser Ankündigung gab es keinen Fortschritt.

Huang widersprach zugleich Berichten, er sei unzufrieden mit OpenAI. Nvidia werde "auf jeden Fall" an der aktuellen Finanzierungsrunde teilnehmen, die er als "die wahrscheinlich größte Investition, die wir je getätigt haben" bezeichnete – allerdings deutlich unterhalb der 100-Milliarden-Marke. OpenAI strebt laut Reuters eine Runde über bis zu 100 Milliarden US-Dollar an, was einer möglichen Bewertung von rund 830 Milliarden US-Dollar entsprechen könnte.

Die Zurückhaltung von Nvidia ist strategisch nachvollziehbar. Firmen, die als übermäßig abhängig von OpenAI wahrgenommen werden, wurden zuletzt vom Markt abgestraft – ein Effekt, der sogar zu einem der stärksten Tagesverluste von Microsoft seit Jahren beitrug. Nvidia will vermeiden, dass sein Erfolg zu eng an die Entwicklung eines einzelnen Partners gekoppelt erscheint. CFO Colette Kress betonte mehrfach, es gebe "keine Garantie, dass wir endgültige Vereinbarungen in Bezug auf die OpenAI-Gelegenheit ... abschließen werden".

Gleichzeitig bleibt OpenAI einer der wichtigsten Kunden des Weltmarktführers für KI-Chips. Ein Rückfall des ChatGPT-Entwicklers hinter Google Gemini oder Anthropic hätte direkte Folgen für Nvidias GPU-Absatz. Google trainiert Gemini längst auf eigenen TPU-Chips, Amazon entwickelt mit Trainium eine eigene Beschleunigerlinie – beide Lösungen ersetzen teilweise Nvidias GPUs. Damit wächst der Druck auf Nvidias Kernprodukt, denn große KI-Modelle müssen künftig nicht zwingend auf Nvidia-Hardware laufen.

Während OpenAI weiterhin aggressive Pläne verfolgt – CEO Sam Altman sprach von Verpflichtungen in Höhe von 1,4 Billionen US-Dollar –, zeigt der stockende Nvidia-Deal, wie offen die Zukunft der KI-Infrastruktur verteilt wird. Huang hält eine Beteiligung für essenziell, aber nicht zu jedem Preis. Die Ankündigung eines 100-Milliarden-Dollar-Deals habe sich im Nachhinein als Signal erwiesen, dessen Bedingungen nie ausverhandelt waren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



