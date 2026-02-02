NurExone beruft Eyal Gabbai in den Vorstand und erweitert damit die Expertise in groß angelegten Gesundheitssystemen und den Kapitalmärkten

TORONTO und HAIFA, Israel, 30. Januar 2026 – NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) („NurExone“ oder das „Unternehmen“) gab heute Änderungen in seinem Vorstand (der „Vorstand“) bekannt. Mit Wirkung zum heutigen Tag wurde Herr Eyal Gabbai in den Vorstand berufen und ersetzt damit Dr. Gadi Riesenfeld, der aus dem Vorstand ausgeschieden ist. Dr. Riesenfeld wird NurExone weiterhin als Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Unternehmens unterstützen.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erfahrung von Herrn Gabbai in der Führung des Gesundheitswesens, auf den Kapitalmärkten sowie im Umgang mit globalen Investoren von großem Wert sein wird, während NurExone seine präklinischen Programme in Richtung First-in-Human-Meilensteine vorantreibt und – vorbehaltlich der Marktbedingungen und regulatorischen Anforderungen – potenzielle zukünftige Chancen an den Kapitalmärkten prüft.

„Diese Berufung unterstreicht unseren Fokus darauf, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die sowohl die Bedürfnisse der Patienten als auch die Ökonomie des Gesundheitswesens verstehen“, sagte Yoram Drucker, Chairman von NurExone. „Eyal bringt umfassende Erfahrung in Gesundheitssystemen, Technologieimplementierung und Markteinführung sowie ein ausgeprägtes Verständnis für börsennotierte und regulierte Umfelder mit. Seine Perspektive wird wertvoll sein, während wir weiterhin die Plattform von NurExone aufbauen und mit globalen Partnern, Akteuren der öffentlichen Kapitalmärkte und Investoren zusammenarbeiten.“

„Ich habe mich für NurExone entschieden, weil das Unternehmen über eine starke Technologie und Wissenschaft verfügt und das Team die Entwicklung in einem Bereich der Medizin, in dem die derzeitigen Lösungen nicht gut genug sind, diszipliniert angeht“, sagte Eyal Gabbai. „Exosomenbasierte Therapien bergen ein erhebliches Potenzial, und NurExone treibt dieses Feld mit einem klaren Fokus auf Daten und Umsetzung voran. Zudem schätze ich den dualen Ansatz des Unternehmens, kurzfristigere Chancen durch die Bereitstellung von Exosomen und Kooperationen zu verfolgen und gleichzeitig langfristiges Potenzial durch die Weiterentwicklung eigener Wirkstoffkandidaten aufzubauen.“