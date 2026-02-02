    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFirst Mining Gold AktievorwärtsNachrichten zu First Mining Gold

    Goldinvest.de-Interview

    361 Aufrufe 361 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    First Mining Gold - Entscheidender Impuls steht kurz bevor!

    Springpole-PFS mit NPV bis 3,8 Mrd. USD und IRR bis 63%: First Mining Gold zeigt starke Wirtschaftlichkeit auf – plus 20.000 m Bohrprogramm 2025 bei Duparquet. Video-Update! Entscheidender Impuls in Q2 erwartet!

    Goldinvest.de-Interview - First Mining Gold - Entscheidender Impuls steht kurz bevor!

    In diesem Video stellt First Mining Gold (TSX: FF / WKN: A2JBPS) zwei seiner führenden Projekte vor: das Springpole Goldprojekt in Nordwest‑Ontario und das Duparquet Goldprojekt in Québec.

    Für das Springpole‑Projekt, eines der größten unerschlossenen Goldprojekte Kanadas, wurde im November 2025 eine aktualisierte Pre‑Feasibility Study (PFS) vorgelegt. Bei einem Goldpreis von 3.100 USD/oz weist das Projekt einen nach Steuern berechneten Kapitalwert (NPV 5 %) von rund 2,1 Mrd USD und eine interne Rendite (IRR) von etwa 41 % auf. Im Spot‑Szenario bei 4.200 USD/oz steigt der NPV auf etwa 3,8 Mrd USD und die IRR auf rund 63 %. Die geplante, jährliche Goldproduktion liegt in den ersten fünf Jahren bei rund 330.000 Unzen, die All‑in Sustaining Costs betragen nur etwa 877 USD/oz.

    Das Duparquet‑Projekt in der Abitibi‑Region von Québec befindet sich auf PEA‑Stufe (Preliminary Economic Assessment) und wird 2025 mit einem umfangreichen Bohrprogramm weiter vorangetrieben. Bis zu 20.000 Bohrmeter sind dieses Jahr laut CEO Dan Wilton geplant.

    Hier gehts zum Video:

    Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!
    Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!


    Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

    Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

    Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der First Mining Gold halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der First Mining Gold zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen First Mining Gold und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer Interessenkonflikt gegeben ist, da First Mining Gold die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte

    Autor
    GOLDINVEST.de
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von GOLDINVEST.de
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Goldinvest.de-Interview First Mining Gold - Entscheidender Impuls steht kurz bevor! In diesem Video stellt First Mining Gold (TSX: FF / WKN: A2JBPS) zwei seiner führenden Projekte vor: das Springpole Goldprojekt in Nordwest‑Ontario und das Duparquet Goldprojekt in Québec.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     