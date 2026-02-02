First Mining Gold - Entscheidender Impuls steht kurz bevor!

In diesem Video stellt First Mining Gold (TSX: FF / WKN: A2JBPS) zwei seiner führenden Projekte vor: das Springpole Goldprojekt in Nordwest‑Ontario und das Duparquet Goldprojekt in Québec.

Für das Springpole‑Projekt, eines der größten unerschlossenen Goldprojekte Kanadas, wurde im November 2025 eine aktualisierte Pre‑Feasibility Study (PFS) vorgelegt. Bei einem Goldpreis von 3.100 USD/oz weist das Projekt einen nach Steuern berechneten Kapitalwert (NPV 5 %) von rund 2,1 Mrd USD und eine interne Rendite (IRR) von etwa 41 % auf. Im Spot‑Szenario bei 4.200 USD/oz steigt der NPV auf etwa 3,8 Mrd USD und die IRR auf rund 63 %. Die geplante, jährliche Goldproduktion liegt in den ersten fünf Jahren bei rund 330.000 Unzen, die All‑in Sustaining Costs betragen nur etwa 877 USD/oz.

Das Duparquet‑Projekt in der Abitibi‑Region von Québec befindet sich auf PEA‑Stufe (Preliminary Economic Assessment) und wird 2025 mit einem umfangreichen Bohrprogramm weiter vorangetrieben. Bis zu 20.000 Bohrmeter sind dieses Jahr laut CEO Dan Wilton geplant.

Hier gehts zum Video:

