    Aktien Europa/Nach Goldschreck

    Börsen holen Anfangsverluste auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen stabilisieren sich nach anfänglichen Verlusten.
    • Rohstoffsektor unter Druck, Verluste bei Bergwerksaktien.
    • Konsumnahe Aktien profitieren, Technologie schwächelt.
    Aktien Europa/Nach Goldschreck - Börsen holen Anfangsverluste auf
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben zum Wochenauftakt anfängliche Verluste eingegrenzt oder gar wettgemacht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag gegen Mittag mit 0,2 Prozent nur noch leicht im Minus bei 5.939 Zählern. In Paris , Madrid und Zürich <> drehten die Leitindizes in positives Terrain.

    Ein fortgesetzter Preisverfall der zuletzt sehr stark gestiegenen Edelmetalle und Industriemetalle hatte zum Handelsauftakt auch die Aktienmärkte noch belastet. Mittlerweile haben die Preise für Gold, Silber und Kupfer ihre Verluste etwas eingegrenzt. Damit einher ging auch eine Stabilisierung der Aktienbörsen.

    Kleine Lichtblicke gab es zudem von der Konjunktur: In Deutschland, Frankreich und auch in der Eurozone hat sich die Stimmung in der Industrie im Januar etwas verbessert. In Großbritannien stieg sie auf den höchsten Stand seit fast eineinhalb Jahren.

    Unter Druck stand zum Wochenbeginn der Rohstoffsektor . Er verlor knapp 2 Prozent und weitete den Rücksetzer vom Freitag aus. In London drückten die Verluste an den Metallbörsen auf die Papiere der zahlreichen Bergwerkskonzerne. Im Leitindex FTSE 100 lagen mit Glencore , Anglo American , Antofagasta , Fresnillo und Endeavour Mining fünf Schwergewichte der Branche auf den letzten Plätzen mit Einbußen von 2 bis 5 Prozent.

    Im Technologiesektor nahmen Anleger Kursgewinne mit. In der Erwartung hoher Wachstumsraten im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz hatten vor allem die Papiere aus der Halbleiterbranche teils stark zugelegt. Diese gaben am Montag nach, STMicro verbilligten sich um 3 Prozent, BE Semiconductor verloren 2,3 Prozent. Aktien des Maschinenherstellers für die Chip-Branche ASML büßten 3 Prozent ein.

    Anleger setzten dagegen auf konsumnahe Aktien und Sektoren, die tendenziell stabilere Erträge erwirtschaften als zyklische Titel aus der Technologie- oder Rohstoffbranche. So fanden sich die Aktien von Lebensmittelproduzenten , Konsumgüterherstellern und Telekomanbietern überwiegend auf der Gewinnerseite.

    Außerhalb der Eurozone lag der britische Leitindex FTSE 100 moderat im Plus bei 10.231 Zählern. Mit dem Schweizer SMI ging es mit 0,6 Prozent auf 13.265 Punkte stärker nach oben./bek/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,20 % und einem Kurs von 40,80 auf Tradegate (02. Februar 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um -1,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 457,47 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.478,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.600,00EUR was eine Bandbreite von +6,80 %/+35,62 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Aktien Europa/Nach Goldschreck Börsen holen Anfangsverluste auf Europas Börsen haben zum Wochenauftakt anfängliche Verluste eingegrenzt oder gar wettgemacht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 lag gegen Mittag mit 0,2 Prozent nur noch leicht im Minus bei 5.939 Zählern. In Paris , Madrid und Zürich drehten …
