    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Brutaler Markt-Meltdown

    1969 Aufrufe 1969 0 Kommentare 0 Kommentare

    Der Silber-Crash vom Freitag war nicht das Ende – er war der Anfang

    Der historische Einbruch vom Freitag setzt sich fort. Physische Knappheit, Margenfallen und panische Liquidationen treiben Silber noch tiefer in die Krise.

    Für Sie zusammengefasst
    • Historischer Silber-Crash setzt sich fort, 30% Verlust.
    • Physische Knappheit und Margenprobleme verstärken Krise.
    • Volatilität bleibt hoch, Nachfrage und Förderung unsicher.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Brutaler Markt-Meltdown - Der Silber-Crash vom Freitag war nicht das Ende – er war der Anfang
    Foto: Unsplash

    Der historische Einbruch am Silbermarkt setzt sich auch am Montag fort – und wirft neues Licht auf die Analysewende zweier prominenter Marktprofis, die unmittelbar nach dem ersten Crash am Freitag plötzlich bullish geworden waren. Inzwischen aber zeigt sich: Die Lage bleibt deutlich fragiler, als viele gehofft hatten.

    Am Freitag war Silber um rund 30 Prozent eingebrochen – der heftigste Tagesverlust seit 1980, als die Hunt-Brüder versucht hatten, den Markt zu monopolisieren. Der Absturz folgte auf eine fast parabolische Rallye, in der sich der Preis in zwölf Monaten mehr als verdoppelt hatte. Parallel dazu waren die Margenanforderungen für Futures kräftig angehoben worden, wodurch stark gehebelte Spekulanten zum Ausstieg gezwungen wurden. Die CME Group hatte erst im Januar ein prozentuales Margensystem eingeführt und die Maintenance Margins für Standardkontrakte auf 15 Prozent erhöht. Diese Anpassung entzog Tradern mit dünnen Sicherheiten den Spielraum – ein Mechanismus, der wie schon 1980 Liquidationen beschleunigte und den Crash verstärkte.

    Unmittelbar nach dem Absturz – zu einem Zeitpunkt, als sich der Markt kurzfristig stabilisierte – änderten zwei der schärfsten Silber-Bären überraschend ihre Einschätzung: Peter Brandt, seit fast 50 Jahren im Rohstoffhandel aktiv, und Marko Kolanovic, früherer JPMorgan-Starstratege, hatten zuvor beide vor einem Blow-off-Top gewarnt. Doch nach dem ersten Schock zeigten sie sich am Wochenende taktisch bullish. Kolanovic schrieb: "Ein Rückgang um 16 Prozent ist viel – heute könnte es zu einer Erholung kommen." Brandt formulierte ähnlich vorsichtig: "Silber wird sich heute wahrscheinlich erholen." Beide betonten, dass die Übertreibung des Ausverkaufs eine technische Gegenbewegung begünstigen könnte.

    Doch der Markt folgte diesem Dreh nicht: Am Montag setzt sich der Abwärtsdruck fort, Silber fiel erneut zeitweise zweistellig. Damit zeigt sich, dass die situative Zuversicht vom Wochenende zwar nachvollziehbar war – aber auf einem Markt basierte, der sich kurzzeitig stehend beruhigt hatte, bevor die nächste Welle einsetzte.

    Hinter den dramatischen Kursbewegungen steht ein strukturelles Problem: Die Lücke zwischen physischem Silber und Papierkontrakten wächst. Seit China 2026 den Export von Silber gestoppt hat, fordern Industrieabnehmer zunehmend physische Lieferung statt Barausgleich. Die Bestände an COMEX und LBMA sind auf den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten gefallen, während das Verhältnis von Papier- zu physischem Silber laut Investing.com auf 528 Millionen zu 113 Millionen Unzen gestiegen ist. In Shanghai und Dubai liegen die physischen Prämien teils 20 US-Dollar über dem westlichen Spotpreis.

    Eines aber eint die Experten: Volatilität bleibt die Grundannahme – und die strukturellen Engpässe verschwinden nicht. Ob der Markt kurzfristig Boden findet, hängt nun weniger von Spekulanten ab als von der Frage, ob die industrielle Nachfrage nachlässt oder neue Förderung schneller anspringt. Beides gilt derzeit als unwahrscheinlich.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Silber wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,11 % und einem Kurs von 82,80USD auf Lang & Schwarz (02. Februar 2026, 13:01 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Brutaler Markt-Meltdown Der Silber-Crash vom Freitag war nicht das Ende – er war der Anfang Der historische Einbruch vom Freitag setzt sich fort. Physische Knappheit, Margenfallen und panische Liquidationen treiben Silber noch tiefer in die Krise.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     