    Delivery Hero etwas erholt - Barclays nennt hohes Kursziel

    • Delivery Hero-Aktien erholen sich um 5 Prozent.
    • 21-Tage-Durchschnitt bei 24,60 Euro als Widerstand.
    • Barclays-Analyst sieht Potenzial bis 40 Euro.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Korrektur vom Hoch seit Ende September haben die Aktien von Delivery Hero am Montag wieder zur Erholung angesetzt. In der Spitze ging es um fünf Prozent hoch, nachdem die Papiere zuletzt drei Handelstage in Folge nachgegeben hatten.

    Dabei erwies sich aber die Linie des 21-Tage-Durchschnitts, die derzeit bei 24,60 Euro verläuft, gleich wieder als Hindernis. Die Erholungsgewinne schrumpften im Laufe des Vormittags auf 2,7 Prozent. Für die Aktien wurden zuletzt 24,23 Euro gezahlt.

    Im Laufe der Vorwoche hatten die Aktien erstmals seit Ende September wieder die 27-Euro-Marke überschritten. Rückenwind lieferte Branchen- Konsolidierungsfantasie. Schon im Dezember hatte das Unternehmen wissen lassen, zur Steigerung des Börsenwertes auch den Verkauf weiterer Unternehmensteile zu erwägen.

    Auf den Spielraum für strategische Entscheidungen verwies am Montag nun Andrew Ross von der Barclays Bank, weshalb er seinen Bewertungsabschlag verringerte.

    Ross sieht für die Aktien des Essenslieferdienstes jetzt Luft nach oben bis fast 40 Euro, was mehr als 60 Prozent Kurspotenzial bedeutet. Er äußerte sich zuversichtlich zum regulatorischen Umfeld der Tochter Talabat in Qatar und Kuwait. Er sieht in möglichen Entscheidungen die Chance auf Kurstreiber. Weitere Meilensteine seien dann die Hauptversammlung im Juni und die im August endende Frist für den Investor Prosus , eigene Anteile zu verkaufen./tih/ajx/mis

     

