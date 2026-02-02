Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 02.02.26
Foto:
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 02.02.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Gold (-3,85 %) genz vorne. Gefolgt von Silber (-4,22 %), Platin (-2,82 %), EURO STOXX 50 Price Index (+0,23 %), DAX Performance (+0,51 %).
Anzeige
Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Silber
|VJ114H
|Long
|8,08
|297,50 Tsd.
|Gold
|NG7MVQ
|Long
|1,95
|297,40 Tsd.
|Silber
|VJ0YDA
|Long
|3,90
|292,00 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Platin
|PL7LT8
|Long
|3,28
|420,35 Tsd.
|Silber
|PK49W2
|Long
|5,64
|218,32 Tsd.
|Gold
|PL0L8D
|Long
|2,73
|190,58 Tsd.
|DAX Performance
|DY6CFP
|Short
|10,14
|164,87 Tsd.
|ASML Holding NV
|SW9913
|Long
|5,96
|119,04 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|DQ21UZ
|205,31 Tsd.
|STOXX Europe 600 Price Index (EUR)
|
Bonus Garantie
|GP2LTR
|118,49 Tsd.
|Volkswagen AG Vz
|
Bonus Garantie
|A39YHX
|112,32 Tsd.
|TOPIX
|
Bonus Garantie
|PN99MT
|109,95 Tsd.
|Bayer AG
|
Classic
|HM0C9H
|100,00 Tsd.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte