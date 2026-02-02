JPMorgan hebt Ziel für BMW auf 100 Euro - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 87,56 auf Tradegate (02. Februar 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -1,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,14 %.

Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 49,29 Mrd..

BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von -3,21 %/+30,95 % bedeutet.