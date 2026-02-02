    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan hebt Ziel für BMW auf 100 Euro - 'Overweight'

    • JPMorgan hebt BMW-Kursziel auf 100 Euro an.
    • Fokus auf Produktion und Umsatzstabilität verstärkt.
    • Ziel: Marktanteile gegen chinesische Konkurrenz sichern.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BMW von 89 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem Führungswechsel im Mai werde der Fokus der Münchner auf Produktion, Produktfrequenz und Umsatzstabilität geschärft, schrieb Jose Asumendi am Sonntagabend. Damit wolle man Marktanteile und Margen gegen die agile Konkurrenz aus China absichern. Asumendi rollte die Bewertungsbasis für sein Kursziel auf Juni 2027 nach vorne./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 23:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 03:00 / GMT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 87,56 auf Tradegate (02. Februar 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -1,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 49,29 Mrd..

    BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von -3,21 %/+30,95 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 100 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
