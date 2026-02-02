ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für BMW auf 100 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan hebt BMW-Kursziel auf 100 Euro an.
- Fokus auf Produktion und Umsatzstabilität verstärkt.
- Ziel: Marktanteile gegen chinesische Konkurrenz sichern.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BMW von 89 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem Führungswechsel im Mai werde der Fokus der Münchner auf Produktion, Produktfrequenz und Umsatzstabilität geschärft, schrieb Jose Asumendi am Sonntagabend. Damit wolle man Marktanteile und Margen gegen die agile Konkurrenz aus China absichern. Asumendi rollte die Bewertungsbasis für sein Kursziel auf Juni 2027 nach vorne./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 23:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 03:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BMW Aktie
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,39 % und einem Kurs von 87,56 auf Tradegate (02. Februar 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BMW Aktie um -1,01 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,14 %.
Die Marktkapitalisierung von BMW bezifferte sich zuletzt auf 49,29 Mrd..
BMW zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 98,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 115,00EUR was eine Bandbreite von -3,21 %/+30,95 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 100 Euro
Als Dienstwagen, von daher kann ich Dir leider dazu keine Antwort geben.
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autobauer-audi-ist-in-der-versenkung-verschwunden-01/100178713.html
Anfang März ist Produktpräsentation für den iX3 beim freundlichen BMW Händler. Ich habe mich schon angemeldet, wird bestimmt wieder ein schönes Event. Die Bewirtung ist bei meinem Händler immer Premium. 😜🤣 800 km Reichweite reicht für meine Urlaubsfahren, komme dann ohne Ladestop an. Ich hatte 10 Jahre den E83 und könnte mir vorstellen, mir wieder einen X3 er zu kaufen, gerne auch elektrisch. Wobei der X1 handlicher ist und bei gleicher Leistung besser läuft.