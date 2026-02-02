ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Equal Weight'
- Barclays senkt Kursziel für Carl Zeiss Meditec auf 32 Euro.
- Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft.
- Unklare Aussichten, Chance/Risiko-Verhältnis nicht attraktiv.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 49 auf 32 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft. Nur sechs Wochen nach dem Ausblick sei er schon wieder Geschichte, schrieb Jonathon Unwin am Sonntag. So seien die Aussichten für die Jenaer äußerst unklar und das Chance/Risiko-Verhältnis nicht mehr attraktiv, auch wenn er grundsätzlich vom Geschäft mit Refraktivem Laser und in der Mikrochirurgie überzeugt bleibt./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 10:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 05:00 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 27,94 auf Tradegate (02. Februar 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -1,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Mrd..
Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Carl Zeiss Meditec Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +10,40 %/+74,50 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Ich kenne mich bisschen in Jena aus, und dort wird erweitert ohne Ende. Im Januar 2025 wurde bekannt, daß ein weiteres Grundstück erworben wurde. Dies macht man nicht weil man lange Weile hat. https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/ost-thueringen/jena/isserstedt-zeiss-produktionsstandort-100.html