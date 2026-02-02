Barclays senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Equal Weight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 27,94 auf Tradegate (02. Februar 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Carl Zeiss Meditec Aktie um -1,06 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -30,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Carl Zeiss Meditec bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Mrd..

Carl Zeiss Meditec zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Carl Zeiss Meditec Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von +10,40 %/+74,50 % bedeutet.