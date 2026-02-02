    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAegis Critical Energy Defence AktievorwärtsNachrichten zu Aegis Critical Energy Defence
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aegis Critical Energy Defence treibt Expansion in den Vereinigten Staaten mit erster Installation bei internationalem Biotech-Kunden voran

    Aegis Critical Energy Defence treibt Expansion in den Vereinigten Staaten mit erster Installation bei internationalem Biotech-Kunden voran
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Vancouver BC, Kanada / IRW-Press / 2. Februar 2026, Aegis Critical Energy Defence Corp. („Aegis“ oder das „Unternehmen“) (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit seiner ersten Installation in den Vereinigten Staaten begonnen hat.

     

    Mit dieser ersten Installation erfolgt der erste Schritt im Rahmen eines voraussichtlich aus mehreren Systemen bestehenden Installationsprogramms in den Carolinas (US-Bundesstaaten North und South Carolina), das in einer Biotechnologieanlage – betrieben von einem der fünfzig größten japanischen multinationalen Konzerne – geplant ist. Das Projekt ist ein wichtiger Meilenstein für Aegis, da das Unternehmen damit seine Präsenz im US-Markt ausweiten und die Umsetzung seiner Strategie forcieren kann, die darin besteht, Kunden mit kritischer Infrastruktur mit modernen Energieverteidigungstechnologien zu unterstützen.

     

    Das Unternehmen bestätigt außerdem, dass gemäß seiner Corporate-Governance-Richtlinien und im Einklang mit den laufenden operativen Entwicklungen eine Handelsbeschränkung für das Management eingeführt wurde.

     

    Über Aegis Critical Energy Defence Corp.

     

     

    Aegis Critical Energy Defence Corp. (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) entwickelt und integriert fortschrittliche Batteriespeichersysteme für Anwendungen im Bereich Verteidigung, kritische Infrastruktur, Industrie und KI-Rechenzentren. Durch strategische Partnerschaften mit indigenen Bevölkerungsgruppen und globalen Technologieführern liefert Aegis robuste, intelligente und sichere Energiesysteme, die für die nächste Generation unternehmenskritischer Operationen entwickelt wurden.

     

    Kontaktdaten

    Paul Dickson

    info@aegiscriticalenergy.com 

    (604) 283-1262

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen

     

    Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen“ darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Aegis Critical Energy Defence Corp. oder die Entwicklungen in der Branche erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter „erwartet“, „plant“, „antizipiert“, „glaubt“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „prognostiziert“, „potenziell“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder Aussagen beinhalten, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten „werden“, „würden“, „können“, „könnten“ oder „sollten“.

    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aegis Critical Energy Defence treibt Expansion in den Vereinigten Staaten mit erster Installation bei internationalem Biotech-Kunden voran Vancouver BC, Kanada / IRW-Press / 2. Februar 2026, Aegis Critical Energy Defence Corp. („Aegis“ oder das „Unternehmen“) (CSE: QESS | OTCQB: QESSF | FWB: JG6) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit seiner ersten Installation in den …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     