Silber- & Bitcoin-Crash: Nur einen Dip sollten Anleger jetzt kaufen

An den Märkten gilt die plötzliche Neubewertung der US-Geldpolitik als Haupttreiber der Trendwende. US-Präsident Donald Trump nominierte den früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh als Nachfolger von Jerome Powell. Warsh gilt als geldpolitischer Falke, was die Erwartungen schneller Zinssenkungen abrupt dämpfte. Laut CNBC führte das zu einem "Buy-America"-Rotationsschub: Der US-Dollar hat seit Donnerstag um rund 0,8 Prozent zugelegt, Anleiherenditen wurden attraktiver.

Die dramatische Korrektur am Silbermarkt hat sich am Montag fortgesetzt. Nach einem erneuten zweistelligen Einbruch in der Früh notieren die Silber-Futures zeitweise wieder über der Marke von 80 US-Dollar je Unze, liegen damit aber weiterhin klar im Minus. Die extremen Schwankungen unterstreichen, wie nervös der Markt nach dem historischen 30-Prozent-Crash vom Freitag geblieben ist.

Marktbeobachter sprechen daher weniger von einem Zusammenbruch der fundamentalen Nachfrage als von einer scharfen Korrektur nach einer außergewöhnlichen Überhitzung. Christopher Forbes von CMC Markets sieht vor allem Gewinnmitnahmen, Politikschlagzeilen und die Dollarstärke als Auslöser. Der Rückgang entspreche "eher einer Korrektur als dem Ende der Hausse".

Ökonom Peter Schiff betonte am Sonntag, der Absturz sei vor allem ein Future-Phänomen gewesen: Zwangsliquidationen hätten gehebelte Spekulanten "rasch aus dem Markt gedrängt", während die physische Nachfrage robust bleibe. Trotz der heftigen Korrektur notiert Silber weiterhin spürbar über den Kursen zu Jahresbeginn., was Schiff als Beleg für die strukturelle Stärke interpretiert. Er sprach trotz des Einbruchs von einem "Buy-the-Dip"-Moment. Der Ökonom verwies zudem auf steigende physische Prämien – ein Hinweis auf reale Knappheit trotz fallender Papierpreise.

Auch die Privatanleger auf Stocktwits zeigen sich kämpferisch. Die Stimmung für den iShares Silver Trust (SLV) war zuletzt "extrem bullish", viele Nutzer forderten zum Kauf physischen Silbers auf. Eine Umfrage der Plattform zeigte allerdings, dass die Community über die Ursachen gespalten ist: 32 Prozent nannten makroökonomische Risiken als Haupttreiber, andere verwiesen auf Liquiditätsprobleme und Futures-Druck.

In der heutigen Ausgabe der wO Börsenlounge hat sich unser Aktienexperte Markus Weingran gefragt, ob Gold und Silber ihren Status als sicherer Hafen verloren haben. Neugierig auf das Ergebnis? Dann schauen Sie einfach mal rein in die neue Folge.

Schiff warnte derweil erneut vor Bitcoin-Nachkäufen. Während die Edelmetallpreise "auf Niveaus liegen, die noch vor einer Woche Rekorde waren", sei Bitcoin weiter anfällig. Seine Botschaft an seine Follower: "Kauft nicht in den Bitcoin-Kollaps hinein. Verkauft, bevor der Kurs noch weiter fällt."

