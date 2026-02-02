    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Härtester Drop seit 1980

    1229 Aufrufe 1229 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silber- & Bitcoin-Crash: Nur einen Dip sollten Anleger jetzt kaufen

    Silber rutscht nach dem historischen Einbruch weiter ab. Peter Schiff sieht den Absturz als Kaufchance – und warnt zeitgleich eindringlich davor, in den Bitcoin-Dip hinein zu kaufen.

    Für Sie zusammengefasst
    • Silbermarkt bleibt nach Crash nervös und volatil.
    • Peter Schiff sieht Kaufchance, warnt vor Bitcoin-Dip.
    • Markt reagiert auf US-Geldpolitik und Gewinnmitnahmen.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Härtester Drop seit 1980 - Silber- & Bitcoin-Crash: Nur einen Dip sollten Anleger jetzt kaufen
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Die dramatische Korrektur am Silbermarkt hat sich am Montag fortgesetzt. Nach einem erneuten zweistelligen Einbruch in der Früh notieren die Silber-Futures zeitweise wieder über der Marke von 80 US-Dollar je Unze, liegen damit aber weiterhin klar im Minus. Die extremen Schwankungen unterstreichen, wie nervös der Markt nach dem historischen 30-Prozent-Crash vom Freitag geblieben ist.

    An den Märkten gilt die plötzliche Neubewertung der US-Geldpolitik als Haupttreiber der Trendwende. US-Präsident Donald Trump nominierte den früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh als Nachfolger von Jerome Powell. Warsh gilt als geldpolitischer Falke, was die Erwartungen schneller Zinssenkungen abrupt dämpfte. Laut CNBC führte das zu einem "Buy-America"-Rotationsschub: Der US-Dollar hat seit Donnerstag um rund 0,8 Prozent zugelegt, Anleiherenditen wurden attraktiver.

    Marktbeobachter sprechen daher weniger von einem Zusammenbruch der fundamentalen Nachfrage als von einer scharfen Korrektur nach einer außergewöhnlichen Überhitzung. Christopher Forbes von CMC Markets sieht vor allem Gewinnmitnahmen, Politikschlagzeilen und die Dollarstärke als Auslöser. Der Rückgang entspreche "eher einer Korrektur als dem Ende der Hausse".

    Ökonom Peter Schiff betonte am Sonntag, der Absturz sei vor allem ein Future-Phänomen gewesen: Zwangsliquidationen hätten gehebelte Spekulanten "rasch aus dem Markt gedrängt", während die physische Nachfrage robust bleibe. Trotz der heftigen Korrektur notiert Silber weiterhin spürbar über den Kursen zu Jahresbeginn., was Schiff als Beleg für die strukturelle Stärke interpretiert. Er sprach trotz des Einbruchs von einem "Buy-the-Dip"-Moment. Der Ökonom verwies zudem auf steigende physische Prämien – ein Hinweis auf reale Knappheit trotz fallender Papierpreise.

    Auch die Privatanleger auf Stocktwits zeigen sich kämpferisch. Die Stimmung für den iShares Silver Trust (SLV) war zuletzt "extrem bullish", viele Nutzer forderten zum Kauf physischen Silbers auf. Eine Umfrage der Plattform zeigte allerdings, dass die Community über die Ursachen gespalten ist: 32 Prozent nannten makroökonomische Risiken als Haupttreiber, andere verwiesen auf Liquiditätsprobleme und Futures-Druck.

    In der heutigen Ausgabe der wO Börsenlounge hat sich unser Aktienexperte Markus Weingran gefragt, ob Gold und Silber ihren Status als sicherer Hafen verloren haben. Neugierig auf das Ergebnis? Dann schauen Sie einfach mal rein in die neue Folge.

    Schiff warnte derweil erneut vor Bitcoin-Nachkäufen. Während die Edelmetallpreise "auf Niveaus liegen, die noch vor einer Woche Rekorde waren", sei Bitcoin weiter anfällig. Seine Botschaft an seine Follower: "Kauft nicht in den Bitcoin-Kollaps hinein. Verkauft, bevor der Kurs noch weiter fällt."

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Härtester Drop seit 1980 Silber- & Bitcoin-Crash: Nur einen Dip sollten Anleger jetzt kaufen Silber rutscht nach dem historischen Einbruch weiter ab. Peter Schiff sieht den Absturz als Kaufchance – und warnt zeitgleich eindringlich davor, in den Bitcoin-Dip hinein zu kaufen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     