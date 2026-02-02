ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,90 Euro
- JPMorgan belässt Nokia auf "Overweight" mit 6,90 Euro.
- Umsatz im Mobilfunkbereich positiv, Wachstum schwach.
- Ausblick 2026: mehr Investitionen, Aktien zu günstig.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Overweight" belassen. Im vierten Quartal habe der Umsatz im Mobilfunkbereich positiv überrascht, aber nicht im eigentlichen Wachstumsbereich Netzwerkinfrastruktur, schrieb Sandeep Deshpande am Freitagabend. Der Ausblick auf 2026 signalisiere noch mehr Investitionen in künftiges Wachstum. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8 auf Basis der Schätzungen für 2027 hält der Experte die Aktien aber für zu billig angesichts der guten Aussichten./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie
Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 5,384 auf Tradegate (02. Februar 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um -6,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 30,92 Mrd..
Nokia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,5556EUR. Von den letzten 9 Analysten der Nokia Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -44,28 %/+30,01 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 6,90 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nokia - 870737 - FI0009000681
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nokia. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Nokia eingestellt.
Wird nicht das letzte Massaker sein.
Puh, ist meistens ziemlich riskant vor den Zahlen. Gefühlt hat man in den letzten Jahren fast immer enttäuscht.