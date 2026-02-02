JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,90 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nokia Aktie

Die Nokia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 5,384 auf Tradegate (02. Februar 2026, 12:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nokia Aktie um -6,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,52 %.

Die Marktkapitalisierung von Nokia bezifferte sich zuletzt auf 30,92 Mrd..

Nokia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,5556EUR. Von den letzten 9 Analysten der Nokia Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 3,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -44,28 %/+30,01 % bedeutet.