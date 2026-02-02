ANALYSE-FLASH
Goldman setzt Hannover Rück auf Empfehlungsliste - Ziel 299 Euro
- Goldman Sachs setzt Hannover Rück auf "Conviction List".
- Kursziel bleibt bei 299 Euro, Einstufung "Buy".
- Analyst erwartet Wachstum trotz schwächerem Preisumfeld.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Hannover Rück auf ihre "European Conviction List - Directors Cut" gesetzt. Die Einstufung bleibt mit einem Kursziel von 299 Euro auf "Buy". Der zuständige Analyst Andrew Baker erwartet auch in einem schwächeren Preisumfeld im Bereich Schaden/Unfall anhaltendes Ergebniswachstum, hieß es am Montag. Ein Reservepuffer biete die nötige Flexibilität und der Bereich Leben/Gesundheit laufe stabiler als bei der Konkurrenz. Die Hannover-Rück-Aktien hätten sich zuletzt unterdurchschnittlich entwickelt und seien nun ungerechtfertigterweise nur auf Augenhöhe mit dem Branchenschnitt bewertet./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 05:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 244 auf Tradegate (02. Februar 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um +3,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,58 %.
Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 29,43 Mrd..
Hannover Rueck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hannover Rueck Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 233,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 312,00EUR was eine Bandbreite von -4,51 %/+27,87 % bedeutet.
