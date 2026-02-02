Goldman setzt Hannover Rück auf Empfehlungsliste - Ziel 299 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hannover Rueck Aktie

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 244 auf Tradegate (02. Februar 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hannover Rueck Aktie um +3,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,58 %.

Die Marktkapitalisierung von Hannover Rueck bezifferte sich zuletzt auf 29,43 Mrd..

Hannover Rueck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 7,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 291,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hannover Rueck Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 233,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 312,00EUR was eine Bandbreite von -4,51 %/+27,87 % bedeutet.