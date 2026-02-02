Jefferies hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 400 Dollar - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 281,8 auf Tradegate (02. Februar 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um +1,33 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,07 %.

Die Marktkapitalisierung von Alphabet bezifferte sich zuletzt auf 1,64 Bil..

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 340,11USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +6,38 %/+41,84 % bedeutet.