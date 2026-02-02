Jefferies belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 34,10 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 24,92 auf Tradegate (02. Februar 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -9,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,51 %.

Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 860,74 Mio..

Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von 0,00 %/+36,00 % bedeutet.