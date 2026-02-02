ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Gerresheimer auf 'Buy' - Ziel 34,10 Euro
- Jefferies belässt Gerresheimer auf "Buy" mit 34,10 Euro.
- Analyst sieht Überraschungspotenzial trotz Ungnade.
- Marktteilnehmer und Analysten skeptisch gegenüber Gerresheimer.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 34,10 Euro auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest zählt den Spezialverpackungshersteller zu den bei Marktteilnehmern und Analysten eher in Ungnade gefallen Unternehmen mit entsprechendem Überraschungspotenzial, wie er in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:00 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 24,92 auf Tradegate (02. Februar 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -9,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,51 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 860,74 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60EUR. Von den letzten 5 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von 0,00 %/+36,00 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 34,10 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gerresheimer - A0LD6E - DE000A0LD6E6
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gerresheimer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/25785/board/20260130185000-img-6180.jpeg
Im Mittelalter gab es den Teufel.
Wird hier allgemein gewünscht, dass ich keine Updates zu den Shortquoten mehr poste?