Tchibo erhöht die Kaffeepreise

HAMBURG (dpa-AFX) - Tchibo hebt die Kaffeepreise an. Die Erhöhung wird zum 16. Februar wirksam, wie das Hamburger Handelsunternehmen mitteilte. Je Pfund verteuert Tchibo die Bohnen um bis zu einem Euro. "In einem weiterhin angespannten Markt sind die Verkaufspreise für Kaffee im vergangenen Jahr deutlich angestiegen", sagte der Tchibo-Sprecher.

Der Kaffeeröster Tchibo hatte die Preise zuletzt vor rund einem Jahr erhöht. Angekündigt war eine Preiserhöhung um 50 Cent bis 1 Euro je Pfund.