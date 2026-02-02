Keine Zahnarzt-Privatisierungspläne

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung verfolgt keine Privatisierung von Zahnarztkosten, wie sie der CDU-Wirtschaftsrat fordert. "Derartige Pläne gibt es in der Bundesregierung nicht", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Steffen Meyer in Berlin.

Der Wirtschaftsrat, ein parteinaher Unternehmer-Verein, hatte gefordert, dass Zahnarztbehandlungen aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung herausgenommen und viele weitere Sozial- und Versicherungsleistungen deutlich beschnitten werden.