Tesla: Die Bewertung der Aktie ist eine Farce!

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Tesla

In der vergangenen Woche hat der E-Fahrzeughersteller Tesla ein erwartungsgemäß schlechtes Quartalsergebnis vorgelegt. Angesichts weltweit sinkender Verkaufszahlen entwickelten sich sowohl Umsatz als auch Gewinn rückläufig – wenn auch nicht ganz so schlimm wie befürchtet.

Dass die Aktie bislang kaum reagiert hat, ist aus fundamentaler Perspektive eine Farce. Umso mehr, als dass CEO Elon Musk in der Pressekonferenz einmal mehr wenig Konkretes (schon gar keine Finanzziele), dafür aber umso vollmundigere Versprechen präsentiert hat: Die Tage von Tesla als Autobauer seien gezählt. Man möchte sich zukünftig voll und ganz auf „physische KI“, also autonome Robotik konzentrieren.

Tech-Konzern statt Fahrzeughersteller? Eine Illusion!

Dafür werden im Werk in Fremont sogar die Fertigungslinien für die Modelle X und S stillgelegt. Die sollen künftig den humanoiden Roboter Optimus produzieren – also genau das Modell, das bei einer Produktvorstellung im vergangenen Jahr noch aus der Ferne gesteuert werden musste und so gar nicht autonom agieren wollte. Hier ist man gegenüber Hyundai und Xpeng ins Hintertreffen geraten.

Beim schon seit vielen Jahren versprochenen autonomen Fahren und Milliardenumsätzen durch den Einsatz von Robotaxis liegt man meilenweit (im wahrsten Sinne des Wortes) hinter Waymo (Alphabet) und Apollo Go (Baidu) zurück, welche längst in vielen Städten auch der USA mit Selbstfahrflotten unterwegs sind.

Geld fließt überall hin – nur nicht zurück in Tesla

Als wäre das noch nicht genug, schein Tesla immer mehr zum Selbstbedienungsladen von Musk zu werden. Auf der einen Seite stehen immer kühnere Vergütungspakete, auf der anderen Seite nutzt Musk immer ungenierter die noch üppigen Finanzreserven des Konzerns, um sie in seine Lieblingsprojekte Grok und SpaceX zu investieren. Kürzlich brachte er sogar eine mögliche Zusammenlegung mit SpaceX ins Gespräch.

Was für Anlegerinnen und Anleger tatsächlich eine Maßnahme sein könnte, die exorbitante Bewertung von Tesla zu rechtfertigen, dürfte aber kaum passieren. Im Hintergrund sind die Vorbereitungen für einen SpaceX-Börsengang längst angelaufen. Zeit also, das Weite zu suchen? Dafür gibt es auch aus technischer Perspektive einige Anhaltspunkte.

Tesla Chartsignale

Top-Bildung: Im Bereich von 450 bis 500 US-Dollar zeichnet sich ein Doppel-Top und damit ein markanter Widerstandsbereich ab.

Bearishe Divergenzen: In den technischen Indikatoren liegen bearishe Divergenzen vor, was nach der Top-Bildung eine Trendwende ankündigen könnte.

Trendlinie in Gefahr: Durch die jüngsten Verluste gerät die Trendlinie des die vergangenen 10 Monate bestimmenden Aufwärtstrends in Gefahr.

Große Downside: Bei einer weiteren Eintrübung des Chartbilds sind hohe Verluste zu befürchten – sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Perspektive.

Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 02.02.2021 bis 02.02.2026

Tesla: Ist der Crash nur noch eine Frage der Zeit?

Trotz hoher Volatilität in den vergangenen Jahren befindet sich Tesla in einem übergeordneten, langfristigen Aufwärtstrend. Dieser erreichte im vergangenen Jahr bei rund 500 US-Dollar neue Rekordnotierungen. Verantwortlich hierfür war eine nach dem Zoll-Crash im April gestartete Erholungsrallye.

Allerdings verpassten es die Käuferinnen und Käufer, mit Kursen oberhalb von 500 US-Dollar für eine Anschlussrallye zu sorgen. Dadurch ist es nicht nur zu einem Doppel-Top im Chart, sondern auch zu bearishen Divergenzen in den technischen Indikatoren gekommen. Solche Divergenzen gelten in der Chartanalyse als Vorboten von Trendwendebewegungen.

Top-Bildung könnte Trendwende einleiten

In den vergangenen Tagen rutschte Tesla schließlich unter die Unterstützung bei 450 US-Dollar. Zum Wochenstart zeichnet sich ein Test der Aufwärtstrendlinie aus dem vergangenen Jahr ab. Wird auch diese unterschritten, könnte das erst der Auftakt zu einer größeren Korrektur gewesen sein, da die jüngsten Kursverluste von fallenden technischen Indikatoren begleitet und bestätigt wurden.

Kursziele zur Unterseite liegen an der 50-Tage-Linie bei rund 360 US-Dollar sowie im Bereich von 300 US-Dollar, wo neben einem horizontalen Support auch die Aufwärtstrendlinie ausgehend vom Bärenmarkttief im Dezember 2023 liegt. Auch ein Test der auf Wochenbasis ermittelten 200-Tage-Linie bei 254 US-Dollar ist mittelfristig denkbar, sollte sich das Sentiment nicht nur Tesla, sondern auch dem Gesamtmarkt gegenüber eintrüben.

Die aktuellen Abwärtsrisiken wären erst neutralisiert, wenn der Aktie ein technisch überzeugender Ausbruch über 500 US-Dollar und eine Anschlussrallye gelingen würde.

Unternehmensbewertung fast auf Nullzinsniveau

Nachdem es Tesla in den vergangenen Jahren nicht geschafft hat, irgendeines der vielen Versprechen von Musk einzulösen und nennenswerte Umsätze oder Gewinne aus anderen Geschäftszweigen ausgeblieben sind, ist die Unternehmensbewertung angesichts der sinkenden Verkaufszahlen unverändert ein Problem.

Einem Börsenwert von 1,62 Billionen US-Dollar steht im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Nettoertrag von knapp 3,8 Milliarden US-Dollar gegenüber. Das entspricht einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 426,3 beziehungsweise eine Gewinnrendite von 0,2 Prozent.

Wenngleich unklar ist, woher diese kommen sollen, rechnen Analystinnen und Analysten für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Anstieg der Unternehmensgewinne auf 2,11 US-Dollar pro Aktie. Bei einem Kurs von 430 US-Dollar wird Tesla somit aktuell mit einem KGVe 2026 von 203,8 bewertet. Das ist absurd angesichts eines Branchendurchschnitts von 17,8.

Auch bei allen übrigen Bewertungskennziffern schneidet die Aktie deutlich schlechter ab als die Konkurrenz. Die Aufschläge liegen bei mehreren hundert bis tausend Prozent. Selbst gegenüber der historischen Norm handelt Tesla je nach Kennziffer mit einer Prämie von 50 bis über 100 Prozent. Nur beim Kurs-Buchwert ist aktuell ein Abschlag von knapp 6 Prozent zu finden. Das deutet auf eine strukturelle Überbewertung hin.

An der Wall Street wächst die Skepsis

Die hohe Unternehmensbewertung sorgt auch unter Analystinnen und Analysten für ein gemischtes Urteil. Bei insgesamt 46 Einschätzungen kommt die Aktie zwar 17 mal auf Kaufen und 4 mal auf Übergewichten. Diesen Empfehlungen stehen aber 17 Bewertungen mit „Halten“ und 8 mal zum Reduzieren oder Verkaufen gegenüber. Daraus ergibt sich im Mittel ein Votum zum Halten der Anteile.

Als fairer Wert werden durchschnittlich 418,76 US-Dollar genannt, was gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag eine Downside von 2,7 Prozent impliziert. Dabei weisen die Kursziele eine außerordentlich große Bandbreite auf. Während die pessimistischste Einschätzung die Aktie vor einem Crash auf 125 US-Dollar sieht, liegt die zuversichtlichste Kursprognose bei 600 US-Dollar. Fundamental rechtfertigen ließe sich ein solcher Anstieg allerdings kaum.

Tesla auf einen Blick

ISIN: US88160R1014

US88160R1014 Börsenwert: 1,62 Billionen US-Dollar

1,62 Billionen US-Dollar Dividendenrendite: -

- KGVe 2026: 205,0

205,0 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

