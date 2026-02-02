    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlibaba Group AktievorwärtsNachrichten zu Alibaba Group

    KI-Wettlauf China

    1413 Aufrufe 1413 0 Kommentare 0 Kommentare

    Konkurrenzkampf mit Baidu und Tencent: Alibaba zündet Neujahrs-Bombe

    Alibaba investiert massiv in seine KI-App zum Mondneujahr. Rivalen kontern, Aktien reagieren. Der Kampf um Nutzer spitzt sich zu.

    Für Sie zusammengefasst
    • Alibaba investiert 3 Mrd. Yuan in KI-App Qwen.
    • Tencent und Baidu setzen geringere Budgets ein.
    • Chinesisches Neujahr als Schlüssel für Nutzergewinnung.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    KI-Wettlauf China - Konkurrenzkampf mit Baidu und Tencent: Alibaba zündet Neujahrs-Bombe
    Foto: CFOTO - CFOTO

    Alibaba will den Wettbewerb im chinesischen Markt für KI-Chatbots weiter anheizen, wie Reuters berichtete. Der Konzern kündigte am Montag an, 3 Milliarden Yuan (rund 363,616 Millionen Euro) zu investieren, um Nutzer für seine KI-App Qwen zu gewinnen. Die Kampagne soll am 6. Februar beginnen.

    Alibaba erklärte, die Aktion umfasse Anreize für Gastronomie, Getränke, Unterhaltung und Freizeit. Zudem würden "große rote Umschläge kontinuierlich verteilt", teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alibaba Group ADR!
    Long
    158,23€
    Basispreis
    1,00
    Ask
    × 14,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    178,87€
    Basispreis
    1,01
    Ask
    × 14,21
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Alibaba Group

    -2,69 %
    -0,03 %
    +15,62 %
    -0,26 %
    +67,33 %
    +54,47 %
    -34,28 %
    +154,48 %
    +80,59 %
    ISIN:US01609W1027WKN:A117ME

    Deutlich höherer Einsatz als bei Rivalen

    Mit dem angekündigten Budget setzt Alibaba deutlich höhere Akzente als seine Wettbewerber. Tencent hatte Ende Januar Ausgaben von 1 Milliarde Yuan angekündigt. Baidu stellte 500 Millionen Yuan für ähnliche Werbeaktionen bereit.

    Tencent konzentriert sich dabei auf seine Chatbot-App Yuanbao. Die Kampagne startet am Sonntag. Nutzer müssen die App auf die neueste Version aktualisieren, um digitale rote Umschläge zu erhalten. Diese können in die WeChat-Wallet ausgezahlt werden. Zusätzlich lassen sich Links teilen, über die weitere Geldbeträge freigeschaltet werden.

    Alibaba machte keine Angaben dazu, ob die Belohnungen als Bargeld oder als Rabattgutscheine ausgegeben werden. Einlösbar wären sie unter anderem auf Plattformen wie dem E-Commerce-Marktplatz Taobao.

    Chinesisches Neujahr als Marketingfaktor

    Chinesische Technologieunternehmen nutzen das chinesische Neujahr seit Jahren als zentrales Marketingfenster. In der Feiertagszeit reisen Hunderte Millionen Menschen nach Hause und sind besonders empfänglich für digitale Angebote.

    Ein prägendes Beispiel lieferte 2015 Tencent. Der Konzern verteilte über seine App WeChat digitale rote Umschläge und verhalf damit WeChat Pay zu Wachstum gegenüber Alipay, das damals den Markt für mobile Zahlungen dominierte.

    Rote Umschläge, auf Chinesisch Hongbao genannt, gehören fest zum Neujahrsfest. Sie stehen für Glück und Wohlstand und enthalten traditionell Geldgeschenke, vor allem für Kinder und jüngere Familienmitglieder. Inzwischen werden Hongbao zunehmend digital verschickt. Apps wie WeChat oder Alipay haben daraus ein Massenphänomen gemacht. Genau diese kulturell verankerte Praxis nutzen Technologieunternehmen gezielt, um neue Nutzer zu gewinnen.

    Der offizielle Feiertagszeitraum beginnt in diesem Jahr am 15. Februar und dauert 9 Tage, länger als in vielen Vorjahren.

    KI-Wettbewerb gewinnt an Tempo

    Der Konkurrenzdruck im chinesischen KI-Sektor hat sich zuletzt deutlich erhöht. Seit der Einführung des Modells R1 von DeepSeek im Januar des vergangenen Jahres hat sich der Wettbewerb spürbar beschleunigt. Die Veröffentlichung sorgte laut Reuters für Unruhe an den globalen KI-Märkten und verstärkte die Rivalität unter heimischen Anbietern.

    Mehrere Unternehmen planen weitere Produkteinführungen im Umfeld der Feiertage. DeepSeek will nach Angaben des Mediums The Information sein nächstes KI-Modell V4 zur Monatsmitte vorstellen. Es soll besonders starke Fähigkeiten im Programmieren besitzen.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Wettlauf China Konkurrenzkampf mit Baidu und Tencent: Alibaba zündet Neujahrs-Bombe Alibaba investiert massiv in seine KI-App zum Mondneujahr. Rivalen kontern, Aktien reagieren. Der Kampf um Nutzer spitzt sich zu.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     