Konkurrenzkampf mit Baidu und Tencent: Alibaba zündet Neujahrs-Bombe

Alibaba erklärte, die Aktion umfasse Anreize für Gastronomie, Getränke, Unterhaltung und Freizeit. Zudem würden "große rote Umschläge kontinuierlich verteilt", teilte das Unternehmen in einer Erklärung mit.

Alibaba will den Wettbewerb im chinesischen Markt für KI-Chatbots weiter anheizen, wie Reuters berichtete. Der Konzern kündigte am Montag an, 3 Milliarden Yuan (rund 363,616 Millionen Euro) zu investieren, um Nutzer für seine KI-App Qwen zu gewinnen. Die Kampagne soll am 6. Februar beginnen.

Deutlich höherer Einsatz als bei Rivalen

Mit dem angekündigten Budget setzt Alibaba deutlich höhere Akzente als seine Wettbewerber. Tencent hatte Ende Januar Ausgaben von 1 Milliarde Yuan angekündigt. Baidu stellte 500 Millionen Yuan für ähnliche Werbeaktionen bereit.

Tencent konzentriert sich dabei auf seine Chatbot-App Yuanbao. Die Kampagne startet am Sonntag. Nutzer müssen die App auf die neueste Version aktualisieren, um digitale rote Umschläge zu erhalten. Diese können in die WeChat-Wallet ausgezahlt werden. Zusätzlich lassen sich Links teilen, über die weitere Geldbeträge freigeschaltet werden.

Alibaba machte keine Angaben dazu, ob die Belohnungen als Bargeld oder als Rabattgutscheine ausgegeben werden. Einlösbar wären sie unter anderem auf Plattformen wie dem E-Commerce-Marktplatz Taobao.

Chinesisches Neujahr als Marketingfaktor

Chinesische Technologieunternehmen nutzen das chinesische Neujahr seit Jahren als zentrales Marketingfenster. In der Feiertagszeit reisen Hunderte Millionen Menschen nach Hause und sind besonders empfänglich für digitale Angebote.

Ein prägendes Beispiel lieferte 2015 Tencent. Der Konzern verteilte über seine App WeChat digitale rote Umschläge und verhalf damit WeChat Pay zu Wachstum gegenüber Alipay, das damals den Markt für mobile Zahlungen dominierte.

Rote Umschläge, auf Chinesisch Hongbao genannt, gehören fest zum Neujahrsfest. Sie stehen für Glück und Wohlstand und enthalten traditionell Geldgeschenke, vor allem für Kinder und jüngere Familienmitglieder. Inzwischen werden Hongbao zunehmend digital verschickt. Apps wie WeChat oder Alipay haben daraus ein Massenphänomen gemacht. Genau diese kulturell verankerte Praxis nutzen Technologieunternehmen gezielt, um neue Nutzer zu gewinnen.

Der offizielle Feiertagszeitraum beginnt in diesem Jahr am 15. Februar und dauert 9 Tage, länger als in vielen Vorjahren.

KI-Wettbewerb gewinnt an Tempo

Der Konkurrenzdruck im chinesischen KI-Sektor hat sich zuletzt deutlich erhöht. Seit der Einführung des Modells R1 von DeepSeek im Januar des vergangenen Jahres hat sich der Wettbewerb spürbar beschleunigt. Die Veröffentlichung sorgte laut Reuters für Unruhe an den globalen KI-Märkten und verstärkte die Rivalität unter heimischen Anbietern.

Mehrere Unternehmen planen weitere Produkteinführungen im Umfeld der Feiertage. DeepSeek will nach Angaben des Mediums The Information sein nächstes KI-Modell V4 zur Monatsmitte vorstellen. Es soll besonders starke Fähigkeiten im Programmieren besitzen.

