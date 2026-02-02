Dax dreht ins Plus - Aufwind durch europäische Marktdaten

Ich vermute die Bildung eines Bodens in den nächsten Tagen und dann geht es, wenn nichts geopolitisch Weiteres passiert, stetig nach oben.

Der Aktien-Rückkauf wird dazu beitragen, aber möglicherweise auch neue positive News.





Für Investoren an der Seitenlinie: Ein Einstiegszeitpunkt erscheint mir günstig.





Keine Aufforderung zum Kauf





Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gifrunning
















