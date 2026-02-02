Wirtschaft
Dax dreht ins Plus - Aufwind durch europäische Marktdaten
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Montag nach einem negativen Start in den Handelstag bis zum Mittag in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 24.670 Punkten berechnet, 0,5 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag.
"Die Marktteilnehmer haben die schwache Handelseröffnung im Dax genutzt, um die Positionen wieder auszubauen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Insbesondere die Aktien von Adidas, Hannover Rück und Deutsche Telekom stünden auf den Wunschlisten der Investoren. "Infineon, die insbesondere Unternehmen den Verkaufsbestrebungen im Technologiesektor leiden."
"Die heute publizierten europäischen Einkaufsmanagerindizes deuten eine potenzielle Talsohle an und geben dem Dax etwas Rückenwind", so der Analyst. Die US-Vorbörse zeige sich jedoch weiterhin schwach und so müsse sich noch zeigen, ob die relative Kursstärke des Dax Bestand haben werde. Im Laufe des heutigen Handelstages dürften noch die Quartalszahlen von Walt Disney und Palantir interessant werden.
mbpoll schrieb heute 09:48
Ich habe heute in der Vorbörse noch mal 200 Stück zu 149 abgegriffen-denke war eine gute IdeeBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif
Papscht schrieb 31.01.26, 16:09
Mal schauen, wie es dieses Jahr wird. Ich bin sehr positiv und hab nochmals zugekauft.
coolrunning schrieb 31.01.26, 15:12
Ich vermute die Bildung eines Bodens in den nächsten Tagen und dann geht es, wenn nichts geopolitisch Weiteres passiert, stetig nach oben.
Der Aktien-Rückkauf wird dazu beitragen, aber möglicherweise auch neue positive News.
Für Investoren an der Seitenlinie: Ein Einstiegszeitpunkt erscheint mir günstig.
Keine Aufforderung zum Kauf
