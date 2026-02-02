Besonders beachtet!
OHB Aktie bricht zweistellig ein. Was steckt dahinter? - 02.02.2026
Am 02.02.2026 ist die OHB Aktie, bisher, um -11,72 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der OHB Aktie.
OHB SE ist ein führendes europäisches Raumfahrtunternehmen, spezialisiert auf Satelliten und Raumfahrtlösungen. Es ist einer der größten unabhängigen Anbieter in Europa, mit Konkurrenten wie Airbus und Thales. OHB besticht durch Flexibilität und maßgeschneiderte Lösungen.
OHB Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 02.02.2026
Mit einer Performance von -11,72 % musste die OHB Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,35 %, geht es heute bei der OHB Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die OHB-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +170,09 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um +63,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +156,89 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die OHB um +156,89 % gewonnen.
OHB Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+63,28 %
|1 Monat
|+156,89 %
|3 Monate
|+170,09 %
|1 Jahr
|+412,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Spekulationen auf schnelle Kursanstiege und Breakouts (genannte Marken: 300 €, 312 €, 319 €), den Zocker‑Charakter der Aktie mit kurzfristigem Profit‑Taking und nervösem Ausstieg, technische Erwartungen an Retracement oder Fortsetzung, After‑Xetra/17:30‑Bewegungen, eine erwähnte Rheinmetall‑Kooperation als News‑Treiber und den Insiderverkauf von Daniela Schmidt (600 Stück zu 222,18 €).
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.
Informationen zur OHB Aktie
Es gibt 19 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,98 Mrd. € wert.
Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,54 %. Airbus notiert im Plus, mit +0,39 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,07 %. Lockheed Martin verliert -1,25 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,68 %.
OHB Aktie jetzt kaufen?
Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.