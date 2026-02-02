Mister Spex - Aktie geht steil - 02.02.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,66 % konnte die Mister Spex Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Mister Spex Aktie. Nach einem Plus von +2,32 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1,4000€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Mister Spex kombiniert ein umfangreiches Online-Angebot mit stationären Partnergeschäften, um Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten.

Obwohl sich die Mister Spex Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -16,83 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +19,52 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,58 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +18,58 % gewonnen.

Mister Spex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +19,52 % 1 Monat +18,58 % 3 Monate -16,83 % 1 Jahr -17,38 %

Informationen zur Mister Spex Aktie

Es gibt 35 Mio. Mister Spex Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,07 Mio. € wert.

Mister Spex bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und berichtete über einen Umsatzrückgang von 18% im Vergleich zum Vorjahr auf etwa 178 Millionen EUR (mwb-Schätzung: 184 Millionen EUR). Dies liegt im Rahmen der avisierten Rückgangsspanne von -10% bis -20% und spiegelt einen bewussten Wechsel hin zu Rentabilität gegenüber Volumen wider.

In 2025, Mister Spex navigated a year of lower sales but rising efficiency, marked by resilient demand in Germany, strict cost control, and a sharpened focus on profitable growth.

Trotz rückläufigem Umsatz zeigt Mister Spex 2025 robuste Kerngeschäfte, stabile Liquidität und steigende Bestellwerte – der Ausblick für 2026 bleibt mit Spannung erwartet.

Mister Spex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Mister Spex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mister Spex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.