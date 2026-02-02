    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMister Spex AktievorwärtsNachrichten zu Mister Spex

    Besonders beachtet!

    157 Aufrufe 157 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mister Spex - Aktie geht steil - 02.02.2026

    Am 02.02.2026 ist die Mister Spex Aktie, bisher, um +5,66 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Mister Spex Aktie.

    Besonders beachtet! - Mister Spex - Aktie geht steil - 02.02.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Mister Spex kombiniert ein umfangreiches Online-Angebot mit stationären Partnergeschäften, um Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten.

    Mister Spex Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.02.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,66 % konnte die Mister Spex Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,32 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Mister Spex Aktie. Nach einem Plus von +2,32 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1,4000. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Obwohl sich die Mister Spex Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -16,83 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +19,52 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,58 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +18,58 % gewonnen.

    Mister Spex Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +19,52 %
    1 Monat +18,58 %
    3 Monate -16,83 %
    1 Jahr -17,38 %

    Informationen zur Mister Spex Aktie

    Es gibt 35 Mio. Mister Spex Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,07 Mio. € wert.

    Mister Spex SE: Vorl. FY25 im Rahmen; signif. Cashbestand Werttreiber; KAUFEN


    Mister Spex bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und berichtete über einen Umsatzrückgang von 18% im Vergleich zum Vorjahr auf etwa 178 Millionen EUR (mwb-Schätzung: 184 Millionen EUR). Dies liegt im Rahmen der avisierten Rückgangsspanne von -10% bis -20% und spiegelt einen bewussten Wechsel hin zu Rentabilität gegenüber Volumen wider.

    Mister Spex Confirms 2025 Guidance: Profitability Focus Drives Growth


    In 2025, Mister Spex navigated a year of lower sales but rising efficiency, marked by resilient demand in Germany, strict cost control, and a sharpened focus on profitable growth.

    Mister Spex bestätigt 2025-Prognose: Fokus auf Profitabilität


    Trotz rückläufigem Umsatz zeigt Mister Spex 2025 robuste Kerngeschäfte, stabile Liquidität und steigende Bestellwerte – der Ausblick für 2026 bleibt mit Spannung erwartet.

    Mister Spex Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Mister Spex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mister Spex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Mister Spex

    +2,26 %
    +19,52 %
    +18,58 %
    -16,83 %
    -17,38 %
    -67,98 %
    -94,61 %
    ISIN:DE000A3CSAE2WKN:A3CSAE



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Mister Spex - Aktie geht steil - 02.02.2026 Am 02.02.2026 ist die Mister Spex Aktie, bisher, um +5,66 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Mister Spex Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     