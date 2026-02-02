ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für RWE auf 60 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt RWE-Kursziel auf 60 Euro an.
- Analyst sieht weiteres Potenzial trotz Kursanstieg.
- KI-Rechenzentren könnten Gewinne übertreffen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 53,50 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi sieht auch nach dem rasanten Kursanstieg noch Potenzial. Weiterer Strombedarf und der Boost durch KI-Rechenzentren dürften die Gewinne der Essener über die Markterwartungen treiben, schrieb er am Montag. Im Optimalfall hält sogar einen Aktienkurs von 72 Euro fundamental für möglich./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 06:02 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 53,80 auf Tradegate (02. Februar 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um +3,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,38 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 40,11 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -7,27 %/+13,13 % bedeutet.
