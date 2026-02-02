    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    OTS

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Fachkräftemangel ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Fachkräftemangel bleibt große Herausforderung für Unternehmen.
    • Kommunen sollen Bürokratie abbauen und Wohnraum schaffen.
    • Integration ausländischer Fachkräfte durch Anlaufstellen fördern.
    OTS - vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Fachkräftemangel ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Fachkräftemangel bleibt für Unternehmen trotz Strukturkrise langfristig große Herausforderung / Brossardt: "Kommunen sind lokaler Weichensteller für Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung" München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V diskutierte im Rahmen des Kongresses "Zukunft gestalten: Kommunale Arbeitsmärkte und Migration" mit Blick auf die Wahlen am 08. März 2026, an welchen arbeitsmarktpolitischen Schrauben die bayerischen Kommunen drehen können, um die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in den Regionen zu stärken. vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt schildert die aktuellen Herausforderungen: "Unsere Unternehmen kämpfen am Standort mit tiefgreifenden strukturellen Problemen und um ihre Zukunftsfähigkeit. Die Kommunen können maßgeblich zur Bewältigung der Strukturkrise beitragen, indem sie mit Maßnahmen zum Bürokratieabbau und Entlastungen bei den steuerlichen Abgaben die Betriebe auf ihrer Ebene stärken. Gleichzeitig haben viele Unternehmen trotz Produktions-rückgängen und steigender Arbeitslosigkeit nach wie vor mit einem Mangel an Arbeits- und Fachkräften zu kämpfen. Die Kommunen haben vor Ort Spielräume, um die Unternehmen bei der Gewinnung von gut qualifizierten Beschäftigten aus dem In- und Ausland effizient zu unterstützen."

    Ein wirksamer Hebel für die Arbeitskräfte- und Fachkräftesicherung auf kommunaler Ebene sind aus Sicht der vbw Maßnahmen und Investitionen, um die regionale Verkehrsinfrastruktur - speziell den ÖPNV - flächendeckend weiter auszubauen. Gleichzeitig müssen die Kommunen dabei helfen, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Zudem ist zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein Ausbau an Kinderbetreuungsangeboten dringend erforderlich. Brossardt fasst zusammen: "Wir müssen Anreize schaffen, damit sich Beschäftigte für eine Erwerbstätigkeit in der Region entscheiden. Kommunen können mit den richtigen Rahmenbedingungen dazu beitragen, diese am Standort zu halten oder auch neu zu gewinnen."

    Neben der Aktivierung heimischer Potenziale können die Kommunen bei der Integration ausländischer Fachkräfte unterstützen. "Es braucht regionale Anlaufstellen , die für Rückfragen der ausländischen Fachkräfte zum Leben und zur Arbeit in der Region zur Verfügung stehen. Ohne eine entsprechende integrative Begleitung vor Ort besteht das Risiko, dass ausländische Fachkräfte wieder abwandern. Gleichzeitig können auch die Vereine und Netzwerke am Ort maßgeblich dazu beitragen, dass sich ausländische Fachkräfte hier bei uns integrieren und bleiben wollen", so Brossardt. Im Fokus muss weiterhin auch die Arbeitsmarktintegration von geflüchteten Menschen mit guter Bleibeperspektive stehen. "Wir sind überzeugt, dass eine nachhaltige Integration in die Gesellschaft am besten über die Aufnahme einer Beschäftigung gelingt. Hierfür benötigen wir bessere Rahmenbedingungen, etwa durch zielgerichtete Bildungs- und Integrationsangebote vor Ort", so Brossardt schließlich.

    Pressekontakt:

    Stefanie Eizenberger, Tel. +49 (0) 89-551 78-370, E-Mail: stefanie.eizenberger@vbw-bayern.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6208691 OTS: vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    OTS vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Fachkräftemangel ... Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V diskutierte im Rahmen des Kongresses "Zukunft gestalten: Kommunale Arbeitsmärkte und Migration" mit Blick auf die Wahlen am 08. März 2026, an welchen arbeitsmarktpolitischen Schrauben die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     