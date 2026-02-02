JPMORGAN stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ausrichtung auf Chips für die Industrie und mehrere andere Märkte sollte dem Chiphersteller nutzen, während das Auto-Segment und Währungseffekte Gegenwind für die Prognosen der Bayern bedeuteten, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen für das erste Geschäftsquartal./rob/ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 19:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 41,36EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Sandeep Deshpande

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 39,20

Kursziel alt: 39,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



