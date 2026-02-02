JPMORGAN stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 39,20 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ausrichtung auf Chips für die Industrie und mehrere andere Märkte sollte dem Chiphersteller nutzen, während das Auto-Segment und Währungseffekte Gegenwind für die Prognosen der Bayern bedeuteten, schrieb Sandeep Deshpande in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen für das erste Geschäftsquartal./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 19:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 19:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 41,36EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 12:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 39,20
Kursziel alt: 39,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sandeep Deshpande
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 39,20
Kursziel alt: 39,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte