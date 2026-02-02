    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle

    Cloud-Wette

    Oracle plant 50 Milliarden für massiven Cloud-Ausbau

    Oracle setzt alles auf den Ausbau seiner Cloud-Infrastruktur und greift dafür tief in den Kapitalmarkt, obwohl Aktie und Finanzlage stark unter Druck stehen.

    Cloud-Wette - Oracle plant 50 Milliarden für massiven Cloud-Ausbau
    Foto: Dall-E

    Der US-Softwarekonzern Oracle plant eine der größten Finanzierungsrunden seiner Unternehmensgeschichte. Wie das Unternehmen am Sonntag mitteilte, will Oracle im Jahr 2026 zwischen 45 und 50 Milliarden US-Dollar über eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapital aufnehmen. Mit dem frischen Kapital soll der massive Ausbau der eigenen Cloud-Infrastruktur finanziert werden.

    Oracle reagiert damit auf eine stark gestiegene, bereits vertraglich zugesicherte Nachfrage seiner größten Kunden im Bereich der Oracle Cloud Infrastructure. Dazu zählen unter anderem Advanced Micro Devices, Meta Platforms, Nvidia, OpenAI, TikTok sowie das KI-Startup xAI.

    Die Aktie reagiert vorbörslich mit einem Minus von 1,8 Prozent nachdem die Aktie bereits 2,6 Prozent im Minus geschlossen hatte.

    Hälfte der Finanzierung über Eigenkapital geplant

    Rund die Hälfte des geplanten Finanzierungsvolumens soll laut Oracle über Eigenkapital erfolgen. Vorgesehen ist eine Mischung aus klassischen Aktienemissionen sowie eigenkapitalähnlichen Instrumenten. Dazu zählt unter anderem eine erstmalige Ausgabe verpflichtend wandelbarer Vorzugsaktien.

    Zusätzlich hat Oracle ein neues sogenanntes At-the-Market-Programm genehmigt, über das Aktien im Wert von bis zu 20 Milliarden US-Dollar flexibel und schrittweise am Markt platziert werden können. Die Emissionen sollen abhängig von Marktbedingungen und Kapitalbedarf zu jeweils aktuellen Kursen erfolgen.

    Anleihemarkt vor Belastungsprobe

    Die verbleibenden Mittel will Oracle über eine großvolumige Anleiheemission beschaffen, die bereits zu Beginn des Jahres 2026 erfolgen soll. Goldman Sachs soll dabei die führende Rolle bei der Platzierung der unbesicherten Anleihen übernehmen, während Citigroup das At-the-Market-Programm sowie die Vorzugsaktienemission begleitet.

    "Wenn Oracle diese Finanzierung erfolgreich abschließt, beginnt das Unternehmen, sich aus dem beträchtlichen Loch herauszuarbeiten, in das es geraten ist", sagte Gil Luria von DA Davidson. Zugleich warnte er, dass sowohl der Schulden- als auch der Aktienmarkt an ihre Belastungsgrenzen stoßen könnten.

    Aktie unter Druck, Cashflow tiefrot

    Die Oracle-Aktie hat seit ihrem Rekordhoch im September rund 50 Prozent an Wert verloren. In diesem Zeitraum wurden laut Marktdaten rund 460 Milliarden US-Dollar an Börsenwert vernichtet.

    Der massive Ausbau von KI-Rechenzentren hat den freien Cashflow des Konzerns tief ins Minus gedrückt. Nach Einschätzungen von Bloomberg-Daten dürfte Oracle bis mindestens 2030 keinen positiven freien Cashflow erzielen. In den kommenden Jahren stehen Ausgaben in zweistelliger Milliardenhöhe an – vor allem für Halbleiter, Serverhardware und langfristige Standortmieten.

    Parallel dazu sind die Kosten für Kreditabsicherungen stark gestiegen. Im Zuge wachsender Sorgen vor einer möglichen KI-Blase erreichten die Preise für Credit Default Swaps auf Oracle-Anleihen zeitweise den höchsten Stand seit der Finanzkrise 2008.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 138,4EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 12:59 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
