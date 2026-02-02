    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp
    WDH/EU-Kommissar will 'Made in Europe' etablieren

    Für Sie zusammengefasst
    • EU-Gelder nur für "Made in Europe" Unternehmen
    • Fokus auf europäische Produktion und Arbeitsplätze
    • Wettbewerbsschutz gegen globale Handelsungleichgewichte
    (Überflüssiger Buchstabe im Namen von Thyssenkrupp-Steel-Chefin Jaroni gestrichen)

    BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Industriekommissar Stéphane Séjourné will die Vergabe europäischer öffentlicher Gelder an Unternehmen an "Made in Europe" knüpfen. "Wann immer europäische öffentliche Gelder eingesetzt werden, müssen sie zur europäischen Produktion und zu hochwertigen Arbeitsplätzen beitragen", schreibt Séjourné in einem Gastbeitrag, der in mehreren europäischen Medien erschien, in Deutschland im "Handelsblatt".

    Unternehmen, die von einer öffentlichen Ausschreibung, direkten staatlichen Beihilfen oder einer anderen Form der finanziellen Unterstützung profitieren wollen, müssten einen wesentlichen Teil ihrer Produktion "auf europäischem Boden erbringen". Die gleiche Logik solle auf ausländische Direktinvestitionen angewendet werden. "Wir müssen ein für alle Mal eine echte europäische Präferenz in unseren strategisch wichtigsten Branchen etablieren."

    "Made in Europe" vs. "America first"

    Séjourné verweist darauf, dass viele Wirtschaftsmächte ihren eigenen strategischen Sektoren den Vorzug gäben. US-Präsident Donald Trump verfolgt eine "America first"-Politik und hat Waren aus vielen Ländern mit Zöllen belegt.

    Séjournés Beitrag wurde von mehr als 1.000 europäischen Wirtschafts- und Gewerkschaftsführern mitunterschrieben. Aus Deutschland etwa von Markus Heyn, Geschäftsführer bei Bosch, Marie Jaroni, CEO von Thyssenkrupp Steel Europe, und Michael Brecht, Gesamtbetriebsratschef bei Daimler Truck .

    Regierungschefs sprechen über Handel und Binnenmarkt

    Die Europäische Union will die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Mitgliedsstaaten stärken. Darum soll es auch bei einem Sondergipfel am 12. Februar gehen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs werden unter anderem über eine Stärkung des Binnenmarkts und die Position der EU angesichts globaler Handelsungleichgewichte und wirtschaftlicher Abhängigkeiten sprechen.

    Europa müsse seinen Handel stärken, aber auch "seine Unternehmen durch gezielten Schutz in strategischen Sektoren vor unlauterem Wettbewerb schützen", schrieb Ratspräsident António Costa in der Einladung. Es brauche "Regeln, die in einigen strategischen Bereichen eine Bevorzugung Europas ermöglichen", ebenso wie einen "systematischen Ansatz zur Risikominderung in der Wirtschaft"./wea/DP/jha/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,78 % und einem Kurs von 11,06 auf Tradegate (02. Februar 2026, 12:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um -3,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 6,97 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1667EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -10,31 %/-19,28 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um institutionelle Beteiligungsmeldungen und deren Kurswirkung: Morgan Stanley meldet rund 6% (davon 2,49% cash-settled), Goldman hat erhöht; Debatte, ob cash-settled Optionen nach WpHG zurechenbar sind und verdecktes Stakebuilding ermöglichen. Zudem wird Unklarheit über die Zukunft des Stahlgeschäfts thematisiert; technisch gilt die Aktie als kurzfristig überverkauft, Ziel/Widerstand bei ~12 €; Dividendenrendite ~1,5% wird kritisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
