BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Industriekommissar Stéphane Séjourné will die Vergabe europäischer öffentlicher Gelder an Unternehmen an "Made in Europe" knüpfen. "Wann immer europäische öffentliche Gelder eingesetzt werden, müssen sie zur europäischen Produktion und zu hochwertigen Arbeitsplätzen beitragen", schreibt Séjourné in einem Gastbeitrag, der in mehreren europäischen Medien erschien, in Deutschland im "Handelsblatt".
Unternehmen, die von einer öffentlichen Ausschreibung, direkten staatlichen Beihilfen oder einer anderen Form der finanziellen Unterstützung profitieren wollen, müssten einen wesentlichen Teil ihrer Produktion "auf europäischem Boden erbringen". Die gleiche Logik solle auf ausländische Direktinvestitionen angewendet werden. "Wir müssen ein für alle Mal eine echte europäische Präferenz in unseren strategisch wichtigsten Branchen etablieren."
"Made in Europe" vs. "America first"
Séjourné verweist darauf, dass viele Wirtschaftsmächte ihren eigenen strategischen Sektoren den Vorzug gäben. US-Präsident Donald Trump verfolgt eine "America first"-Politik und hat Waren aus vielen Ländern mit Zöllen belegt.
Séjournés Beitrag wurde von mehr als 1.000 europäischen Wirtschafts- und Gewerkschaftsführern mitunterschrieben. Aus Deutschland etwa von Markus Heyn, Geschäftsführer bei Bosch, Marie Jaroni, CEO von Thyssenkrupp Steel Europe, und Michael Brecht, Gesamtbetriebsratschef bei Daimler Truck .
Regierungschefs sprechen über Handel und Binnenmarkt
Die Europäische Union will die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Mitgliedsstaaten stärken. Darum soll es auch bei einem Sondergipfel am 12. Februar gehen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs werden unter anderem über eine Stärkung des Binnenmarkts und die Position der EU angesichts globaler Handelsungleichgewichte und wirtschaftlicher Abhängigkeiten sprechen.
Europa müsse seinen Handel stärken, aber auch "seine Unternehmen durch gezielten Schutz in strategischen Sektoren vor unlauterem Wettbewerb schützen", schrieb Ratspräsident António Costa in der Einladung. Es brauche "Regeln, die in einigen strategischen Bereichen eine Bevorzugung Europas ermöglichen", ebenso wie einen "systematischen Ansatz zur Risikominderung in der Wirtschaft"./wea/DP/jha/nas
Weniger wert als seine Substanz! MDAX-Wert bietet noch 20 Prozent Kurspotenzial
Das Portfolio der thyssenkrupp AG ist Stand Januar 2026 in fünf operative Segmente unterteilt, wobei sich der Konzern zunehmend in eine Finanzholding für eigenständige Unternehmen wandelt
.
Die 5 operativen Segmente
- Automotive Technology: Einer der weltweit führenden Partner der Automobilindustrie. Produziert Komponenten wie Nockenwellen, Lenksysteme, Dämpfer und Federn sowie Montageanlagen.
- Decarbon Technologies: Bündelt zukunftsweisende Technologien für die grüne Transformation. Dazu gehören:
- thyssenkrupp nucera: Elektrolyseanlagen zur Wasserstoffproduktion (Mehrheitsbeteiligung, börsennotiert).
- Rothe Erde: Weltmarktführer für Großwälzlager (u.a. für Windkraftanlagen).
- Uhde: Spezialist für Chemieanlagen und grüne Ammoniak-Technologie.
- Polysius: Anlagenbauer für die Zementindustrie.
- Materials Services: Globaler Werkstoff-Händler und Dienstleister. Handelt mit Stahl, NE-Metallen und Kunststoffen und bietet Logistik sowie Supply-Chain-Management an.
- Steel Europe: Das Kern-Stahlgeschäft in Duisburg. Thyssenkrupp ist nach wie vor Haupteigentümer, sucht jedoch nach dem Scheitern des Deals mit der EP Group Ende 2025 weiterhin nach Partnern für die Verselbstständigung.
- Marine Systems (TKMS): Spezialist für den Bau von U-Booten und Überwasserschiffen. Seit Oktober 2025/Januar 2026 als eigenständiges Unternehmen börsennotiert, wobei thyssenkrupp noch ca. 51 % der Anteile hält. Dazu kommen noch Anteile vom Aufzugsgeschäft.Der Buchwert ist über 15 Euro.