Nemetschek Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 02.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Nemetschek Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,47 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Nemetschek Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,07 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 76,58€, mit einem Plus von +4,47 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von AEC-Softwarelösungen, bekannt für seine Innovationskraft und spezialisierte Produkte. Mit einer starken Marktstellung in Europa und wachsendem Einfluss in Nordamerika konkurriert es mit Unternehmen wie Autodesk und Bentley Systems.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Nemetschek Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -27,10 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nemetschek Aktie damit um -5,47 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,56 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nemetschek um -21,56 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,39 % geändert.

Nemetschek Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,47 % 1 Monat -21,56 % 3 Monate -27,10 % 1 Jahr -36,32 %

Informationen zur Nemetschek Aktie

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 8,84 Mrd.EUR € wert.

Die zeitweise massiven Verluste am Edelmetall-Markt haben den Dax am Montag nicht nachhaltig belastet. Der deutsche Leitindex war im frühen Handel um bis zu 0,6 Prozent gesunken, bevor er in die Gewinnzone drehte. Gegen Mittag stand ein Plus von …

In einem von massiven Verlusten an den Edelmetall-Märkten geprägten Umfeld haben die Anleger in Deutschland vorsichtig agiert. Die wichtigsten Indizes Dax und MDax waren am Montag mit Verlusten in den Handel gestartet, präsentierten sich aber …

Die Aktien von Nemetschek haben sich am Montag nach einer Analystenempfehlung durch die Bank of America erholt. Der Kurs des Softwareunternehmens, das auf die Braubranche spezialisiert ist, legte zuletzt um 2,6 Prozent zu. Im frühen Handel hatte …

So schlagen sich die Wettbewerber von Nemetschek

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,10 %. Trimble notiert im Minus, mit -0,35 %.

Nemetschek Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.