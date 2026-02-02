Goldpreis stürzt ab -2,62 % auf 4.767,23 USD

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Gold bei 2.002,49USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.767,23USD ein Wert von 2.380,65USD geworden – ein Gewinn von +138,06 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die volatile Kursentwicklung der letzten 14 Tage und Diskussionen über mögliche Doppeltops deuten auf Skepsis hin. Zudem wird die Manipulation durch Papiergold und Margin-Erhöhungen kritisiert, was das Vertrauen in die Preisentwicklung beeinträchtigt. Anleger scheinen die langfristigen Trends und fundamentalen Faktoren nicht vollständig zu verstehen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.