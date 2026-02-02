Abverkauf bei Silber -2,49 % in 24h

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Silber bei 33,72289USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 83,33USD ein Wert von 12.354,5USD geworden – ein Gewinn von +147,09 %.

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Rückgangs von X% in den letzten 14 Tagen sehen einige Anleger Potenzial für eine Erholung, während andere Bedenken hinsichtlich der hohen Preise für Silbermünzen äußern. Technische Analysen deuten darauf hin, dass kein wichtiges Tief durchbrochen wurde, was auf eine mögliche Fortsetzung des Aufwärtstrends hindeutet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.