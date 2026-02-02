    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    60.000 Kündigungen

    ADAC-Verkehrspräsident tritt ab

    • Hillebrand tritt zurück nach Kündigungswelle.
    • 60.000 Austritte nach Interview zur CO2-Bepreisung.
    • ADAC gewinnt 100.000 neue Mitglieder im Januar.
    60.000 Kündigungen - ADAC-Verkehrspräsident tritt ab
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Eine Austrittswelle nach einem Interview kostet den ADAC-Verkehrspräsidenten Gerhard Hillebrand sein Amt. Er lege es nieder und übernehme damit die Verantwortung für den entstandenen Reputationsschaden, teilt der Verkehrsclub mit.

    Hintergrund sind rund 60.000 Kündigungen im Zusammenhang mit einem Interview Ende 2025 in der "Neuen Osnabrücker Zeitung", in dem sich Hillebrand positiv über die CO2-Bepreisung geäußert hatte, die Benzin und Diesel teurer macht. Zuvor hatte die "Bild-Zeitung" über den Rücktritt und die Zahl der Kündigungen berichtet.

    Konkret hatte Hillebrand in dem Ende Dezember veröffentlichten Interview mit der "NOZ" gesagt: "Der ADAC hält die CO2-Bepreisung für ein richtiges Instrument, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Die Leute brauchen den Anreiz, um auf klimaschonende Alternativen zum Diesel und Benziner umzusteigen." Es sei aber richtig, sich dabei Zeit zu lassen und Preisspitzen zu verhindern, "zumal eine Preiserhöhung nur dann positiv wirkt, wenn auch ausreichend Möglichkeiten bestehen, diese mit alternativen Angeboten zu vermeiden".

    Bedauern über Ärger und verlorene Glaubwürdigkeit

    Dies führte laut ADAC "zu erheblichen Irritationen bei Mitgliedern sowie zahlreichen Beschwerden und Kündigungen". Hildebrand bedauere, dass seine Äußerungen Mitglieder verunsichert und verärgert sowie Glaubwürdigkeit gekostet hätten. Er sei zur Überzeugung gekommen, "dass es im Interesse des ADAC und seiner Glaubwürdigkeit richtig ist, daraus persönliche Konsequenzen zu ziehen". Sein Verantwortungsbereich wird kommissarisch von ADAC-Technikpräsident Karsten Schulze übernommen.

    Der Verein bedauere, "dass so viele Mitglieder den ADAC aus Verärgerung verlassen haben", sagte eine Sprecherin. "Um Mitglieder, die enttäuscht wurden, werden wir intensiv werben." Allerdings habe man alleine im Januar auch mehr als 100.000 Mitglieder neu gewinnen können - das entspreche dem Vorjahresniveau.

    Eine Rechnung, ob der ADAC damit aktuell mehr Mitglieder gewinnt, als verliert, ist mit diesen Zahlen allerdings nicht sinnvoll: Zum einen gibt es weiteren Kündigungen aus anderen Gründen, zum anderen werden Kündigungen erst nach einer gewissen Frist wirksam. Auf Jahresfrist hatte der ADAC zuletzt stets Zuwächse vermeldet.

    Der CO2-Preis verteuert Benzin und Diesel. Die zum Jahreswechsel eingetretene aktuelle Stufe sorgt etwa für bis zu drei Cent pro Liter zusätzlich./ruc/DP/nas






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
