Disney startet stark ins Jahr – doch ein Detail macht Anleger nervös

The Walt Disney Company hat am Montag Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt, das am 27. Dezember 2025 endete.

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 26,0 Milliarden US-Dollar. Im Vorjahresquartal lagen die Erlöse bei 24,7 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn vor Steuern erreichte 3,7 Milliarden US-Dollar und blieb damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Was Anlegern nicht gefallen dürfte, ist der Gesamtbetriebsgewinn, der um neun Prozent auf 4,6 Milliarden US-Dollar nach 5,1 Milliarden US-Dollar sank. Der verwässerte Gewinn je Aktie fiel von 1,40 US-Dollar auf 1,34 US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie ging von 1,76 US-Dollar auf 1,63 US-Dollar zurück.

Im Segment Unterhaltung wuchs der Umsatz um sieben Prozent. Das Betriebsergebnis rutschte jedoch um 0,6 Milliarden US-Dollar auf 1,1 Milliarden US-Dollar ab. Disney begründet das mit höheren Programm-, Produktions- und Marketingkosten. Diese Belastungen hätten den Anstieg bei Abonnement- und Affiliate-Gebühren sowie höhere Kinoeinnahmen mehr als aufgezehrt. Die operative Marge des Segments lag bei 9,5 Prozent. Das füttert unter Marktteilnehmern die Sorge, dass die Marge unter Druck bleibt, auch wenn Streaming operativ besser wird.

Beim Abonnement-Video-on-Demand legte der Umsatz um elf Prozent zu. Disney verweist zugleich auf einen dämpfenden Effekt von einem Prozentpunkt, der mit der Einbeziehung von Star India im Vorjahresquartal zusammenhängt. Das Betriebsergebnis im Abonnement-Video-on-Demand stieg um 189 Millionen US-Dollar auf 450 Millionen US-Dollar. Die Marge erreichte 8,4 Prozent. Die Werbeerlöse im Unterhaltungssegment sanken dagegen um sechs Prozent. Disney nennt als Gründe einen Nettoeffekt von 11 Prozentpunkten durch Star India, höhere politische Werbung im Vorjahresquartal und FuboTV im ersten Quartal 2026.

Das Segment Erlebnisse lieferte ein Rekordquartal ab. Der Umsatz erreichte 10,0 Milliarden US-Dollar. Das Segment-Betriebsergebnis lag bei 3,3 Milliarden US-Dollar. Disney meldete bei den inländischen Parks und Erlebnissen ein Betriebsergebnis-Wachstum von acht Prozent. Die Besucherzahlen stiegen um ein Prozent. Die Pro-Kopf-Ausgaben legten um vier Prozent zu.

Für das zweite Quartal 2026 stellt Disney im Segment Unterhaltung ein Betriebsergebnis in etwa auf Vorjahresniveau in Aussicht. Beim Abonnement-Video-on-Demand erwartet der Konzern rund 500 Millionen US-Dollar Betriebsergebnis. Das wäre ein Plus von rund 200 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahresquartal.

Bei Erlebnissen stellt Disney ein moderates Wachstum beim Betriebsergebnis in Aussicht. Der Konzern verweist dabei auch auf rückläufige Besucherzahlen in inländischen Parks sowie Vorlaufkosten für Disney Adventure bei Disney Cruise Line und für World of Frozen im Disneyland Paris.

Für das Gesamtjahr 2026 peilt Disney in der Unterhaltung ein zweistelliges Wachstum des Segment-Betriebsergebnisses an, mit Schwerpunkt in der zweiten Jahreshälfte. Die Marge im Abonnement-Video-on-Demand soll zehn Prozent erreichen. Bei Erlebnissen stellt Disney ein hohes einstelliges Wachstum in Aussicht, ebenfalls mit Schwerpunkt in der zweiten Jahreshälfte. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll im Gesamtjahr zweistellig steigen. Disney peilt zudem 19 Milliarden US-Dollar operativen Cashflow an und sieht sich auf Kurs für Aktienrückkäufe im Volumen von 7 Milliarden US-Dollar.

Konzernchef Robert A. Iger verwies auf Kinoerfolge im Kalenderjahr 2025 und nannte "Zootopia 2" sowie "Avatar: Fire and Ash" als Milliarden-Dollar-Hits.

Unterm Strich macht Anleger nervös, dass Disney für 2026 viel Besserung verspricht, aber gleichzeitig mehrere kurzfristige Bremsen offenlegt. Dazu gehört auch, dass ein großer Teil des erhofften Aufschwungs in der zweiten Jahreshälfte liegen soll. Es reicht für einen kleinen Aktien-Sprung:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,06 % und einem Kurs von 96,20EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 13:36 Uhr) gehandelt.





